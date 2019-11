DHA YURT BÜLTENİ - 15

18.11.2019 17:07 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:07

Hendek'te yangın; 2 çocuk öldü (2)

YANGINA DEVRİLEN ELEKTRİKLİ SOBA NEDEN OLMUŞ

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, yanan evde yapılan incelemede ilk belirlemelere göre devrilen elektrikli sobanın yangına neden olduğu, çatının çökmesiyle 2 kardeşin öldüğü belirlendi. İnşaat işçisi olan İsa Çolak'ın işte, anne Cansu Çolak'ın ise bahçede bulunduğu sırada çıkan yangında yaşamlarını kaybeden kardeşlerin cenazeleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Hayatını kaybeden çocukların fotoğrafları

SAKARYA

====================

Yüksekova'da 6 kişilik ailenin yaşadığı evde yangın; çocuklar, komşular tarafından kurtarıldı

HAKKARİ'de 3 katlı binanın en üst katında kiracı olarak yaşayan 5 çocuk annesi Feradiba Ayvalık, çocuklardan birini hastaneye götürdüğü sırada evinde yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın sırasında evde bulunan çocuklar, komşular tarafından kurtarılırken, ev ise kullanılamaz hale geldi. Maddi durumu iyi olmayan 6 kişilik ailenin kıyafetleri de hasar görürken, okul kıyafetleri yanan çocuklar için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın görevlileri para desteğinde bulundu.

Yeni Mahalle'de, Ayvalık ailesinin yaşadığı 3 katlı binanın en üst katındaki evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede evin tümünü sararken, içeride kalan çocuklar ise komşuları tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, evde kiracı olarak kalan ailenin eşyaları kullanılamaz hale geldi.

Eşinin cezaevinde olduğunu belirten 5 çocuk annesi Feradiba Ayvalık, çocuğunu hastaneye götürdüğü sırada yangının çıktığını belirterek, "Eve geldiğimde her yer alevler içindeydi. Evde kalan diğer çocuklarım, komşularım tarafından alevlerin içinden çıkarıldı" diye konuştu.

Yangın sırasında evde olan ailenin kızı Lavin (16) ise, o sırada evde olduğunu ve çok korktuğunu belirterek " Evdeydim. Yangınla birlikte aniden ev alev aldı. Alev alan odada kardeşlerim vardı. Komşular gelip beni ve kardeşlerimi alt kata aldılar. Dün akşam amcalarımda kaldık. Evleri küçük olduğu için sığamıyoruz. Benim ve kardeşlerimin okul kıyafetleri yandı. Okula gidecek ve giyecek elbiselerimiz kalmadı" dedi.

Maddi durumları kötü olan ve çıkan yangında eşyaları da kullanılamaz hale gelen Ayvalık ailesine İlçe Kaymakamı Osman Doğramacı'nın talimatıyla, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlileri, yangın çıkan evde inceleme yaptı. İnceleme sonucu, eşyaları hasar gören aileye, ilk etapta 2 bin lira para desteğinde bulunuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Binadan detay-Yanan evden detay-Yanan eşyalar-Eşyalarını kontrol edilmesinden detay-Okul kıyafetlerini arayan çocuklar-Anne Ferahdiba Ayvalık il röportaj-Lavin Ayvalık il röportaj-Genel detaylar

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), -

=======================

Elektrik kontağından çıkan yangın 6 evi kül etti

ELAZIĞ'ın Arıcak ilçesine bağlı Karakaş Köyü'nde elektrik kontağından çıkan yangında 6 ev kullanılamaz hale geldi, 1 kişi hafif yaralandı.Yangın öğle saatlerinde yaşandı. Karakaş Köyü'nde yaşayan Yaşar Özel'e ait bir evde elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler kısa sürede yan yana olan diğer evlere sıçradı. Köylülerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma sevk edildi. İtfaiye ekipleri, 6 evdeki yangına müdahale etti. 3 evdeki yangın söndürülürken, 3'ünde soğutma çalışması devam ediyor. Yangına müdahale sırasında 1 kişi hafif yaralandı. Yaralı, ambulansla Arıcak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü-------Yanan evden görüntüGenel ve detay görüntü

Haber: Erkan BAY - Kamera: ELAZIĞ,

=====================

Maskeli hırsız kısa sürede yakalandı

İZMİR'in Tire ilçesinde, bir marketin camını kırarak işyerine giren kar maskeli hırsız T.D. (46), polisin çalışmasıyla yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen T.D. tutuklandı.

Gençlik Caddesi üzerindeki bir marketin camını kırarak işyerine giren kar maskeli hırsız, işyerinde bulunan 2 cep telefonu ve 1 şarj cihazını alarak kaçtı. Sabah çalışanlar işyerine geldiklerinde hırsızlığı fark edip, polise bildirdi. Polis ekipleri, işyerinde inceleme yaptı ve hırsızın yakalanması için çalışma başlattı. Hırsızlık zanlısının kimliğinin T.D. olduğu belirlendi. Zanlı T.D., evinde yakalandı. Evde yapılan aramada çalınan cep telefonları bulundu. Çalınan eşyalar, sahibine teslim edildi. Zanlı T.D. emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı. Öte yandan T.D.'nin hırsızlık için işyerine girdiği anlar da güvenlik kamerasınca görüntülendi. Pencereden işyerinin içine atlayan T.D.'nin ilk olarak yere düştüğü, daha sonra aya kalkıp, dükkanın içini gezdiği görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Güvenlik kamerası görüntüsü

Haber- Kamera: Yiğit SOYLU/ TİRE (İzmir), DHA)

====================

14 yaşındaki kıza, amcası 4 yaşından itibaren istismarda bulunmuş

İzmit'te, saçlarını yolup, saatlerce kendisini banyoya kilitleyen, son olarak da intihara teşebbüs eden 14 yaşındaki E.A.'ya 4 yaşından beri öz amcasının cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Babasının ve dedesinin 'olayı kapatalım' dediği küçük kızın annesi, tüm tehditlere karşın şikayetçi oldu. Tutuklanan evli ve 1 çocuk babası amcanın yargılanmasına yarın başlanacak. İzmit'te yaşayan F.A., kızı E.A.'nın sürekli banyoya girip saatlerce suyun altında kaldığını, akrabaları geldiğinde kendisini odaya kilitlediğini ve sınıfında erkek arkadaşları ile yan yana oturmadığını fark etti. Bunun üzerine kızını psikoloğa götürdü. Ancak küçük kız konuşmadı. Sürekli saçlarını da yolan E.A. art arda intihar girişiminde bulundu. Bu nedenle doktor kontrolüne alınan E.A., mart ayında ise sinir krizi geçirdi. Bu sırada da annesine, öz amcasının 4 yaşından itibaren kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Anne şikayetçi oldu. 10 yıldır yeğenine cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkan evli ve 1 çocuk babası F.A. gözaltına alındı. Sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanan F.A. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı. İlk duruşma yarın görülecek.EŞİNDEN BOŞANMAK İÇİN DAVA AÇTIYaşananların ardından 23 yıllık eşine boşanma davası açan 5 çocuk annesi F.A., eşi C.A. ile kayınpederi T.A.'nın olayın gizli kalmasını istediklerini öne sürerek, şöyle konuştu: "23 yıllık evliyim, en büyüğü 22, en küçüğü 2 yaşında 5 kızım var. Kızım E.A.'da 12 yaşından itibaren farklılıklar olmaya başlamıştı. Başlarda ergenlik diye düşündük, üzerine düşüp gözlemlemeye başladım. Dersleri çok iyiydi, devamsızlığı yoktu. Okulda başarılı bir öğrenciydi. Ama kötüye gitmeye başlamıştı. Kendisini odasına kapatıyordu. Akrabalarımıza gelmek istemiyordu. Onlar gelecekse asla odasından çıkmıyordu. İçine kapandı. Sürekli banyoya giriyor saatlerce kendisini yıkıyordu. Meğer kendini kirlenmiş hissediyormuş yavrum. Sınıfındaki erkek öğrencilerle iletişim kurmuyordu, aynı sırada dahi oturmuyordu. Bir şeyler olduğunun farkındaydım. Psikoloğa götürdüm ama orada da anlatmadı. Şüpheleniyordum ama aileden birinin yapacağını hiç düşünmedim. Okulda bir şeyler olduğundan şüphelendim. Büyük birileri bir şey yaptı, korkuyor diye düşündüm."İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDUKızının intihar girişiminde bulunduğunu ifade eden F.A., "Önce psikolojik destek almaya başladık. Birkaç kez intihar girişiminde bulundu, sürekli intihar etmekten bahsediyormuş. Doktorlar Bursa'ya hastaneye yolladı, bir hafta orada yattı. Ama orada da kriz geçirdi. Alıp, İzmit'e getirdim. Saçlarını yoluyordu sürekli. Bir gün sinir krizi geçirip, saçlarını kesti.Her gün doktora götürdüm, gözlem altında tutuldu. Geçen mart ayında sinir krizi geçirdi, yaşadıklarını kaldıramıyordu, taşıyamadı. Bir anda her şeyi anlattı. Anaokuluna gitmeye başladığında, 4 yaşındayken amcası F.A.'nın kendisine cinsel istismarda bulunmaya başladığını ve bunun devam ettiğini anlattı. Belki yanlış anlamıştır, belki farklı şeydir diye düşündüm, konduramıyor insan ailesinden birine böyle bir şeyi. Sonra Çocuk İzleme Merkezi'nde ve psikolojik tedavi gördüğü yerlerde yaşadıkları hep kanıtlandı. Adli tıp raporunda da kanıtlandı doğru söylediği" diye konuştu.'ÖLÜMLE TEHDİT EDİLDİM'Eşinin ailesi tarafından ölümle tehdit edildiğini iddia eden F.A., "İlk önce olanları eşime anlatamadım. Katil olur, zarar verir diye düşündüm. Dedesine anlattım, amcalarına anlattım. Yanımızda olmak yerine bizi sindirip, kokutup vazgeçirmek istediler. Dava açmamamızı, şikayetçi olmamızı istediler. Eşim ilk öğrendiğinde bizim yanımızdaydı. Bir ay sonra, ailesinin baskısıyla yaşananları kapatmak istedi. Şikayetçi olmamamızı istedi. Beni sürekli tehdit ettiler. 2 kızım üniversite okuyor. Onları okutmayacaklarını, parasız bırakacaklarını söylediler. Ölüm tehditleri aldım. Ailemin yaşadığı şehre geldim, çocuklarımı yanıma alıp. Burada yaşamaya başladım. 'Parasız sokaklarda kalıp, döneceksin' diye tehditler devam etti" dedi'KIZLARIMIN HER ZAMAN ARKASINDA DURACAĞIM'Her zaman kızlarının yanında olacağını kaydeden anne F.A. şöyle konuştu: "Kızımı sosyal hizmetler almak istedi. Ben kendim koruyacağımı ve asla vazgeçmeyeceğimi söyledim. Vazgeçmem de. Bütün raporlar kızımın doğru söylediğini kanıtlıyor. Yaşadıkları çok kötü. Hepimiz şu an psikolojik destek alıyoruz. O tutuklandı. Yarın mahkememiz görülecek. Durumları iyi, güçlüler. Ama ben bu davanın peşini bırakmayacağım. Kızıma, bize bunu yaşatanın cezasını alana kadar peşinde duracağım. Kızlarımın her zaman arkasında durup, onlardan desteğimi esirgemeyeceğim. Adaletin yerini bulmasını istiyorum."

Görüntü Dökümü------------Zanlının fotoğrafı-Adalet ve emniyet binalarından ARŞİV görüntü

Haber: Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), -

==================

Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 5 kişi yaralı

KONYA'da, otomobilin arkadan çarpması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan diğer otomobil, takla atıp, şarampole yuvarlandı. Kazada devrilen otomobilin sürücüsü Mehmet Dağlı (54) yaşamını yitirdi, araçlardaki 5 kişi de yaralandı. Kaza, saat 14.00 sıralarında, Konya- Aksaray yolunun 55'inci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Dağlı (54) yönetimindeki 68 LB 827 plakalı otomobile, iddiaya göre, Selami A.'nın kullandığı 68 AAB 112 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Dağlı'nın kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak, şarampole devrildi. Kaza ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Mehmet Dağlı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Araçlardaki 5 yaralı ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza yerinde yapılan incelemede, yaklaşık 100 metre fren izi olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü: ---------------------------Kaza yerinden detaylarCenazenin kaldırılması

Haber-Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA))

=============================

Tunahan son yolculuğuna uğurlandı

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde lösemi tedavisi gören Tunahan Sezer (10), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tunahan, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Yenişehir Kaymakamlığı ve sanatçı Haluk Levent'in tedavisi için kampanyalar düzenlediği Tunahan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yenişehir Akçeşme İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Tunahan Sezer için ilçe merkezindeki Hatuniye Camii'nde cenaze namazı kılındı. Tunahan'ın babası Ercan Sezer, annesi Serpil Sezer ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.Cenaze Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Bedel, Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla Ayaz Mahallesi'ne götürülerek toprağa verildi.Sezer ailesinin 2 çocuğundan birisi olan Tunahan'ın vefatı Yenişehir'de büyük üzüntü yarattı.

Görüntü dökümü;-Cenazeden detaylar

Süre: 1.48 dakika, Boyut: 44 MBHaber-Kamera: Gürhan ADANA/YENİŞEHİR,(Bursa),

===================

80 yaşında maratondan maratona koşuyor

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yaşayan Makbule Kababıyık (80), ilerleyen yaşına rağmen maratonlarda koşuyor. Kababıyık, 4 yılda katıldığı 6 organizasyonda 3 kupa, 6 madalya aldı.Gelibolu'ya bağlı Güneyli köyünde yaşayan 2 çocuk annesi Makbule Kababıyık, 76 yaşında başladığı atletizm sporunu 4 yıldır büyük bir istekle sürdürüyor. Kababıyık, 80 yaşında olmasına rağmen genç atletlere adeta taş çıkartarak, maratonlarda koşuyor. 23 yıl boyunca iplik ve plastik kap fabrikalarında çalışan Kababıyık, 4 yılda 6 organizasyona katıldı. Kababıyık'ın ilk maraton macerası 2015'te başladı. Kababıyık, 15 kilometrelik Vodafone İstanbul Maratonu'nu 2 saat 1 dakika 34 saniyede tamamlayarak, 'kıtalararası maratoncu' sertifikası aldı. Maraton koşmanın tadını alan Kababıyık sırasıyla 2016'da Turkcell Gelibolu Maratonu'nu 60 yaş üzeri üçüncü, 2017'de ise, 70 yaş ve üzerinde birinci oldu. 2018'de Adidas Bozcaada Maratonu'nu koştu, 65 yaş üzerinde birinci oldu. Bu yıl 6 Ekim'de Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda düzenlenen Turkcell Gelibolu Maratonu'nu ise 75 yaş üzerinde birinci tamamladı. Kababıyık 4 yılda katıldığı 6 organizasyonda 3 kupa, 6 madalya aldı.'İÇİMDE KALMIŞ'Bu spor aşkının çocukluk yıllarında başladığını belirten Makbule Kababıyık, "Ben 11 yaşındayken bir köye öğretmenlerim koşu yarışmasına götürdü. Ben o koşuda birinci oldum. Ben o koşuda öyle bir koşmuşum ki içimde kalmış, üzerinden 65 yıl geçti. 76 yaşında İstanbul'da 15 kilometreyle yeniden koşuya başladım. 4 yıldır koşuya devam ediyorum. Bu yıl içinde 2 defa koştum. Bu koşu merakı benim içimde kalmış. Demek ki insanın içinde varsa bir şeyi yapmak kaç yıl geçerse geçsin, isterse yapabiliyor, başarabiliyor. Koşmayı seviyorum. İstanbul'da bu yıl 15 kilometrede oğlum ve torunumla koştum. Çok mutlu oldum" dedi.'ÇALIŞMAYI BIRAKMIYORUM'Enerjisinin sırrını da açıklayan Kababıyık, "80 yaşında benim koştuğumu görenler buna inanamıyor. Sporu hiç bırakmasınlar, keşke benim gençliğim de böyle olsaydı, sporu hiç bırakmazdım. Şimdi bile bırakmayacağım. Belki de ölene kadar bırakmayacağım. Yaşıtlarıma tavsiyem belki benim gibi koşamazlar ama yürüsünler. Ev yemekleri yerim. Meyvelerin hepsini tüketirim. Eti az yerim. yemek yedikten sonra yatmıyorum. Yedikten sonra çalışıyorum. Enerjim oradan geliyor. Çalışmayı bırakmıyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü-----------Makbule Kababıyık'ın koşmasından genel ve detay görüntü.-Makbule Kababıyık'ın kazandığı kupa ve madalyalar ile detay görüntü.-Makbule Kababıyık ile röp.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/GELİBOLU(Çanakkale),

Kaynak: DHA