DHA YURT BÜLTENİ - 13

04.12.2019 13:28 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:28

oğul öldü

İZMİR'in Foça ilçesinde, 2 katlı evde çıkan yangında Nevin Tuncer (55) ve oğlu Murat Cihan Tuncer (30) yaşamını yitirirken, Deniz Tuncer (60) ise alevlerin arasından kurtarıldı. Yangında ev, kullanılamaz hale geldi.

Foça'nın Oruç Reis Caddesi'nde bulunan 2 katlı evde, dün gece, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine Aliağa ve Bağarası itfaiye ekiplerinden de yardım istendi. İtfaiyeciler, yangını söndürmek için çalışma başlatırken, polis ekipleri de evin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Mahalle sakinleri, ekiplere, evde 3 kişinin yaşadığı bilgisini verdi. Yangın sırasında alt katta olduğu görülen Deniz Tuncer, kurtarıldı. Dumandan etkilenen Tuncer, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın güçlükle söndürülürken, üst kata giren ekipler, Nevin Tuncer ve oğlu Murat Cihan Tuncer'in cansız bedeniyle karşılaştı. Anne ve oğlunun cansız bedenleri, evden çıkarılarak, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evi kullanılamaz hale getiren yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yanan evin dışarıdan ve içeriden çekilen görüntüsü

Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir),

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Uludağ'da kaybolan 2 dağcıdan 3'üncü günde de bir iz yok (2)

VALİ CANBOLAT, ULUDAĞ'DA

Uludağ'da, pazar akşamı zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmaları, aralıksız sürüyor. Bursa Valisi Yakup Canbolat, İl Jandarma Komutanı Hakan Saraç, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Uludağ Jandarma Karakolu'na gelerek, arama-tarama faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Kurulan kriz masasında arama- kurtarma çalışmalarının devam edileceği kararı alındı.

'EKİPLERİMİZ 24 SAAT ÇALIŞIYOR'

Bursa Valisi Canbolat, kalabalık bir ekiple, çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek, "Geçtiğimiz pazar akşamı itibariyle gelen ihbar neticesinde, 2 arkadaşımızın kaybolduğu ihbarı üzerine, oteller bölgesinde araştırma yapılmış olup, akabinde kriz masası kuruldu ve arama-tarama faaliyetleri başladı. O günden bu yana, alanda arkadaşlarımızı arıyoruz. Bugün yoğun yağış sebebiyle geniş bir alana inemedik, ama 260'a yakın resmi ve sivil ekiplerimizle aramalarımıza devam ediyoruz. Ayrıca bir uçağımız var, JİKU dediğimiz termal kameraya ait uçağımız var. Yine jandarmaya ait arama-kurtarma helikopterimiz var. Allahtan ümit kesilmez, bu 2 arkadaşımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Her türlü seferberlik içerisindeyiz. Ekiplerimiz 24 saat esasıyla çalışıyor" dedi.

'ARAMA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDECEĞİZ'

Kayıp olan 2 dağcı adına herhangi bir iz, emera ya da delile rastlanılmadığını ifade eden Vali Canbolat, "Şu ana kadar herhangi bir iz, emare ya da delile rastlayamadık. Dağcı arkadaşlarımızın, cep telefonu sinyallerinden tespit yapmak üzere bölgeye GSM operatörlerinin baz istasyonlarını getirdik. Onların verdiği birkaç noktada arama yaptık, ancak ikinci bir arama daha yapacağız. Şu anda Uludağ'da bu güne kadar yapılan arama-kurtarma çalışmalarını değerlendirdik. Arama çalışmalarını sonlandırmayacağız, devam edeceğiz. Süreci, daha sonra yapacağımız toplantılarla devam ettireceğiz. Nihayete ne zaman ereceğini konuşmak için henüz erken. Hava müsade ettiği taktirde biz alanlarda olacağız. Farklı bölgelerin tamamını yeniden tarayacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Berktuğ ÖNCÜ- Semih ŞAHİN- Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA,

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Tekirdağ'da balıkçılar fırtına nedeniyle denize açılamadı

TEKİRDAĞ Marmara Ereğlisi'nde saatte 40 kilometre hızla esen fırtına nedeniyle balıkçılar denizine açılamadı.

Hava sıcaklığının en yüksek 8 derece olan ilçede fırtına hayatını olumsuz etkiledi. Saatte 40 kilometre hızla esen fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamadı. Marmara Ereğlisi ilçesinde 35 yıldır balıkçılık yapan Gökhan Koç, fırtına nedeniyle denize açılamadıkları ancak bu yıl Marmara'da balık azlığının yaşandığını söyledi. Koç, "Hava muhalefetini görüyorsunuz.Rüzgarın esişi kuvvetli Marmara denizlerinde şuan da balık popülasyonu azaldı.Rüzgarın da etkisiyle denize de açılamadı.Ekmek davasındayız ama ekmeğimiz e Marmara'da düşüyor. Neden balık popülasyonu her gün git gide azalıyor. Bu havaların rüzgarları fırtınaları olsa da biz ekmeğimizin peşinde olmayı seviyoruz"dedi.

FIRTINA ETKİLİ OLUNCA ÇIKAMIYORUZ

Marmara Ereğlisi Balıkçılar Derneği başkanı Ahmet İnci ise, fırtınanın etkili olduğunu ifade ederek şunları söyledi; " Havanın fırtına ve şiddetli olması ilçemizde balıkçılık yapan 30 esnafımızı etkilemiştir. Arkadaşlarımız, şu anda denize açılamadılar"diye konuştu.

EĞİTİM UÇUŞLARI İPTAL EDİLDİ

Çorlu ilçesinde Atatürk Havaalınında yapılması planlanan Eğitim uçuşları ise hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

Hava sıçaklığının 9 derece olan ilçede Atatürk halvaalnında yapılması palanan eğitim uçuşları ise fırtına nedeniyle iptal edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Balıkçı teknelerinden görüntü-Denizden dalgalarından görüntü-Muhabir Mehmet YİRUN Anons-Balıkçı Gökhan Koç ile Röp.-Genel ve detay görüntüler

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Rus savaş gemisi 'Perekop' Çanakkale Boğazı'ndan geçti ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 310 borda numaralı savaş gemisi 'Perekop', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden bugün saat 11.20 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 138 metre boyundaki 310 borda numaralı savaş gemisi 'Perekop', saat 12.50 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Gemiler için boğazın manevra yapması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönen savaş gemisi Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus savaş gemisine boğazdan geçişi sırasında güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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Meslek lisesi öğrencileri Avrupa yolunda GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde,Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hasta ve Yaşlı Bakımı bölümü öğrencileri,uygulamalı eğitim için Avrupaya gidiyor.

Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hasta ve Yaşlı Bakımı alanında eğitim gören öğrencilerin,Erasmus programı mesleki eğitimi ve personel Hareketliliği kapsamında sundukları 'Yaşlılar Candır'projeleri Ulusal ajans tarafından desteklenmeye değer bulundu.Temel düzeyde mesleki eğitim alan öğrencilerin katıldığı ülkelerarası staj ve çalışma ziyaretine 24 öğrenci 4 öğretmen ile birlikte 6'şar gruplar halinde 12 gün sürecek eğitimleri için Almanya ve Belçikaya gidecekler.

Okulun Hasta ve Yaşlı Bakımı bölümü öğrencileri Almanya ve Belçika stajı öncesi Okul Müdürü Tacim Durmuş ve Öğretmenleriyle birlikte Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan 11 çocukları olan Mustafa (75) ve Ayşe Fatma Köse (73)çiftni evinde ziyaret ederek hizmet sundular.Öğrenciler derste öğrendikleri bilgilerle Yaşlıların tansiyonlarını ölçerek,mevcut bulunan hastalıkları ile nelere dikkat etmeleri konusunda bilgilendirdiler.Yürüme zorluğu çeken Mustafa Köse'ninde koluna girerek odada yürüten öğrenciler yaşlılara bakan ailenin diğer fertlerine yaşlılara nasıl bakılması konusunda bilgi paylaştılar.

Almanya ve Belçikada 14 gün sürecek eğitim ile ilgili Hasta ve Yaşlı Bölümü Öğretmeni ve proje yürütücüsü Gülay Kaya,öÖğrencilerimiz Almanya ve Belçika'da huzur ve bakım evlerindeki farklı eğitim modelleri ve yöntemleri görüp inceleyerek yerinde uygulama şansı bulacaklar.Öğrencilerimizle,yaşlılarımızı rehabile edici,bakımlarını ve sağlıklarını koruyucu bir çok eğitimi öğreniyoruz,sınıflarımızda öğrendiklerimizi projeyle birlikte pratiğe aktarmak imkanı sağlayacaktır.Yaşlılar bizim canımız onların gelişmekte olan bir ülkede sağlıklarını yüksek seviyede olması her zaman mutlulukla gülümsemeleri bizler için çok değerli, biz bütün tedavilerinde bakım süreçlerinde destekcileriyiz, öğrencilerimizle yaşlılarımıza sevgiyle yaklaşıyoruz.Yurt dışı stajları öğrencilerimize çok şey katacağına inanıyorumödedi.

Okul Müdürü Tacim Durmuş ise,öProjemizin kabul edilmesinin çok güzel bir gelişme olduğunu belirterek Okulumuz Hasta ve yaşlı bakımı bölümünde 24 öğrencimiz 4 öğretmenimiz ile birlikte 6'şar gruplar halinde Yaşlılar candır projesi kapsamında Almanya ve Belçikada 14 günlük staj hareketliliği kapsamında yaşlı ve bakım evlerinde staj yapacaklardır.Bu eğitimle öğrencilerimiz alan bilgilerine,değişik ülke görmelerine,yabancı dil tecrübeleri kazanma şansı yakalayacaktır.1Ocakta ilk grupla başlayacak olan Almanya ve Belçika yolculuğumuzda öğrencilerimiz avrupa ülkelerindeki huzur ve bakım evlerinde yaşlılara nasıl bakıldığını gözlemleyecekler ve sonrasında yurupas belge sahibi olacaklarki okulumuzda mezun olduktan sonra onlara iş bulmada çok büyük kolaylıklar sağlayacaktır.öğrencileri bu güzel projeyle yurt dışına çıkma fırsatı yakalarken orada öğrendiklerini burada diğer öğrenci arkadaşlarıyla paylaşarak projenin asıl amacına ulaşmasına katkı sağlayacaklardırödedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-Okul Müdürü Tacim Durmuş öğrencilere projeyi anlatması-Öğrencilerin evde yaşlılara uygulamalı eğitimi-Öğrenci Sultan Beyazıt ile röp-Öğretmen Gülay Kaya ile röp-Okul Müdürü Tacim Durmuş ile röpGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

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Ukrayna Büyükelçisi Sybiha: Lojistik adımlarımız ivme kazandırabilir

UKRAYNA Büyükelçisi Andrii Sybiha, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'a yaptığı ziyarette iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 4 milyar dolara ulaştığını söyledi, "Hala gerçekleştirilmemiş potansiyelimiz var. Lojistik adımlarımız buna bir ivme kazandırabilir" dedi.

Zonguldak'taki iş insanlarının daveti üzerine Zonguldak'a gelen Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha, Vali Erdoğan Bektaş'ı ziyaret etti. Zonguldak'ın diğer yakasında Ukrayna'nın bulunduğunu söyleyen Vali Bektaş, "Biz daha çok Ukrayna'nın sahil şehri Odessa'yı biliyoruz. Ukrayna'dan gelen davet üzerine biz burada belediye başkanımız ve ticaret odası başkanımız ile gittik. Biz Türkiye-Ukrayna arasında iyi ilişkiler olduğunu ve bu ilişkilerin giderek arttığını ve büyüdüğünü biliyoruz. Hem de Zonguldak ile liman şehri Odessa arasında ve diğer liman şehirleriyle alışverişlerin ve yük taşımacılığının ekonomik faaliyetlerin yürüdüğünü biliyoruz. Çok verimli bir ziyaret gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz. Bu çerçevede sizin ziyaretinizde çok iyi oldu. Umarız bu konuda gelişmeler olur" dedi.

İKİ ÜLKE ARASI TİCARET HACMİ 4 MİLYAR DOLARA ULAŞTIUkrayna Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha da Ukrayna ve Türkiye arasında ilişkinin söz konusu stratejik ortama yakışan bir ilişkide olduğunu söyledi. İki ülkenin birbirini tamamlayıcı birer ülke olduğunu belirten Büyükelçi Sybiha, şöyle dedi: "Bunun sayesinde ilişkilerimizi kazan ve kazan formülüne göre inşa edebiliyoruz. Karadeniz üzerinde ticaret hacmimizi artırabilir aynı zamanda karşılıklı olarak bu ticareti geliştirebiliriz. Bölgeler arası işbirliği, stratejik ortaklığımızın çok önemli bir parçasıdır. Çünkü geçtiğimiz sene iki ülke arasındaki ticaret hacmi 4 milyar dolara ulaşmıştır. Geçtiğimiz yıllarla kıyaslayacak olursak son 3 yılda yüzde 15 oranında bir artış kaydediyoruz. Buna rağmen hala gerçekleştirilmemiş potansiyelimiz var. Lojistik adımlarımız buna bir ivme kazandırabilir. Çünkü Ukrayna'nın sahip olmuş olduğu liman potansiyelini Zonguldak limanı ile birleştirebilirsek çok verimli ve olumlu sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu bağlamda feribot seferlerinin artırılması ve deniz taşımacılığının devam ettirilmesi çok önemli hususlar arasında yer almakta. Ukrayna ile Türkiye arasında haftada toplam 180 sefer gerçekleşiyor. Özellikle turistik sezonda bu daha fazla oluyor. Bilindiği üzere Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen turist sayısı 1,5 milyon civarındadır. Bu kadar yoğun turist trafiğini gündeme alırsak tabii ki de deniz taşımacılığı geliştirmemiz gerekiyor. Çünkü burada potansiyel var ve elimizden geleni yapmamız gerekiyor."

Görüntü Dökümü-Vali Erdoğan Bektaş'ın büyükelçiyi karşılaması-Vali Erdoğan Bektaş'ın konuşması

-Büyükelçinin konuşması

Haber-Kamera: Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,

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Kaynak: DHA