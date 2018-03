Dha Yurt Bülteni-10

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu millete ihanet edenleri affetmeyiz/EK

ERDOĞAN, GİRESUN İLK KONGRESİNDE KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da partisinin 6'ıncı İl Kongresi'ne katıldı. Kongrenin yapıldığı 19 Eylül Kapalı Spor Salonu'na 'Afrin Fatihi Recep Tayyip Erdoğan' pankartı asıldı, partili bazı gençler asker kamuflajı giyerek salona geldi. Partililerin tezahüratları ve alkışları eşliğinde kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine gösterilen güvene mashar olmak için gece gündüz demeden çalışacağını belirtti. 15 yıldır başkalarıyla değil, kendileri ile yarıştıklarını ifade eden Erdoğan, "Kendi başarı çıtamızı temel alarak mücadele yürüttük. Ana muhalefetin yüzde 25'lerin üzerine çıkamaması, orada çakılı kalmasına bakarak asla rehavete kapılmadık, böyle bir yanlışın içerisine girmedik. Görevi devralırken 'Bir metal yorgunluğu var. Bunu aşmamız lazım' dedim. Şimdi Afrin harekatıyla artık bir diriliş hamlesinin içerisine girdik. Hiçbir zaman rakiplerimizin zayıflığından ve acizliğinden güç alarak hedefini belirleyen bir siyasi hareket olmadık. Ana muhalefetin başındaki zat gibi her seferinde, 'Yüzde 40 oy almazsam istifa ederim' dedi. Seçimleri kaybettiği halde pişkince koltuğa yapışanlardan oldu mu? Hala oturuyor orada. Sen söyledin, biz söylemedik. Biz hep daha yükseğe çıkmak, daha ileriye gitmek için çabaladık. Bırakın oylarımızda düşüş olmasını, aynı oranları elde etmeyi bile eksiklik, noksanlık olarak değerlendirdik. Bizim nazarımızda oy oranımız yüzde 50 olsa bile yerinde saymak asla başarı değildirö dedi.

'RABBİM YAN GELİP YATANA DEĞİL ÇALIŞANA VERİYOR'

Millete inandıklarını, milletin de kendilerine inandığını ifade eden Erdoğan, elde ettikleri her başarının bir sonraki mücadelelerinin başarı noktası olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Biz bu yola böyle çıktık. AK Parti tarihindeki tüm seçimlere bu perspektiften baktı. AK Parti başkalarıyla değil, kendi elde ettiği sonuçlarla yarışmıştır. Bu bizim hızımızı artırmıştı. 2019 seçimlerine de bu anlayışla hazırlanıyoruz. Bu konuda da kararlıyız. Ülke ve millet düşmanlarına esaslı bir Osmanlı tokadı indirecek zafere koşmak istiyoruz. Atalarımız ne demiş 'Erken kalkan yol alır.' Birileri bizim 2019 seçimlerinin startını şimdiden vermiş olmamızı, kuruntularına, vesveselerine, aslı astarı olmayan spekülasyonlarına alet ediyor. Kimi çevreler bizim dinamizmimiz üzerinde kendilerince senaryolar geliştiriyor. Oysa biz parti olarak her an seçime hazır olan, her an seçim olacakmış gibi çalışan bir siyasi hareketiz. Bu alışılmış bir parti değil, bir dava. İşte bunun farklılığı var. Milleti sadece seçim dönemlerinde hatırlayanlar, elbette bizim hizmet aşkımızı anlayamaz. Giresun'un yolunu yalnızca seçimden seçime bulanlar, bizim son 1 yıl içerisinde Giresun'a üçüncü kez gelmemizin sırrına akıl erdiremez. Dün Samsun'daydım. Samsun'a 1 yıl içerisinde beşinci kez gidişim oldu. Niye, durmak yok yola devam. Gerek yatırımlarla, gerek parti çalışmalarıyla bu işi sürdüreceğiz. Rabbim yan gelip yatana değil çalışana veriyor. Biz de çok çalışacağızö

'2019'DA SANDIKLARI PATLATACAĞIZ'

Siyasetin sevda ve muhabbet işi, kendini milletine adama, vakfetme işi olduğunu ifade eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Biz AK parti teşkilatı olarak büyüdükçe kibri artan değil, büyüdükçe tevazusu artan, toprağa daha da yaklaşan bir partiyiz. Teşkilatıma bunu özellikle söylüyorum. Biz Mevlana'nın diliyle, tevazuda toprak gibi olacağız. Asla gurur, kibir bizde olmayacak. Gurur, kibir rabbime aittir. Biz oyları yükselince böbürlenen değil, sorumluluğu artan bir teşkilatız. Bunu da böyle bileceğiz. Biz hesaba çekilmeden nefsini hesaba çekin ilahi emrine rab olmuş, muhasebeyi, murakabeyi rehber edinmiş bir hareketiz. Omuzlarındaki mesuliyetin ağırlığını, üzerinde taşıdığı emaneti her hücresinde hisseden bir partiyiz. Nasıl olsa 16 Nisan günü Giresun'da yüzde 62 aldık, Türkiye genelinde yüzde 52 aldık diyip kesinlikle rehavete katılmayacağız. Rakiplerimizin becerisizliklerine bakıp gevşemeyeceğiz. 2019'da Ak Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi ile yaptığımız cumhur ittifakını gelmiş geçmiş en yüksek oy oranlarıyla tanıştıracağız. Onun için MHP'li kardeşlerimizle el ele, omuz omuza vererek dayanışma içerisinde inşallah 2019 seçimlerinde sandıkları patlatıp, ümmetin, milletin beraberliğini zirveye taşıyacağız. Türk siyasi tarihinde çığır açmış, ilklere rekorlarla imza atmış bir hareket olarak 2019'a da damgamızı vuracağız. 2019 seçimlerinde elde edeceğimiz başarılarla, tarihin akışını değiştirerek Türkiye'de siyasetin rotasını yeniden belirleyeceğiz. İki ilçe dışında Giresun'un bütün ilçeleri Ak Partili. Şimdi hedef inşallah 2019 Mart'ında tüm ilçelerin belediye başkanlıklarını kazanmak. Bugüne kadar hiçbir beşeri gücün önünde eğilmedik. Bundan sonra da sadece rabbimizin huzurunda rükuda ve secdede eğiliriz. Başka yerde asla.Giresun'dan Karadeniz'in o coşkun dalgaları gibi setleri yıkmasını bekliyoruzö

'EL AÇAN DEĞİL VEREN EL OLDUK'

Söylediklerinin birilerine hamaset gibi gelebileceğini ifade eden Erdoğan, "AK Parti'nin kodlarını bilmeyenler için bu ifadelerim hayal gibi görülebilir. Bundan 15 yıl önce bizim hedef olarak gördüğümüz seviyelerin birileri hayalini bile kuramıyordu. 'Türkiye'yi 3.5 kat büyüteceğiz, milli gelirimizi üç kat arttıracağız, ihracatımızı 5 kat yükselteceğiz, IMF olan borcumuzu sıfırlayacağız. Merkez bankamızın kasasını dolduracağız' dediğimizde, birileri bizimle istihza ediyordu. IMF'ye borcumuz 23.5 milyar dolardı. Göreve geldiğimizde 2013'te sıfırladık. Sıfırladıktan sonra IMF bizden 5 milyar Euro borç istedi. Arkadaşlar bana sordular 'Verelim mi?', 'Verin' dedim. Baktılar Türkler ciddi IMF almaktan vazgeçti. Bütün mesele bu. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek sinede yüktür. Göreve geldik. Merkez bankamızın döviz rezervi 27.5 milyar dolardı, şimdi 120 milyar dolar. Artık el açan değil, veren el oldukö ifadelerini kullandı.

'BAY KEMAL BUNLARDAN HABERİN VARMI?'

Son 15 yılda ülkenin en büyük imkanı Ak Parti gibi bir iktidar tarafından yönetilmesi olduğunu ifade eden Erdoğan, "Maalesef en büyük talihsizliği Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) gibi bir Ana Muhalefet Partisine sahip olmasıdır. Biz bunca hizmeti hayata geçirirken aynı zamanda dünyanın en çapsız ana muhalefet partisiyle de uğraşmak zorunda kalıyoruz. Biz Türkiye'yi hedefleriyle buluşturmanın kavgasını veriyoruz, ana muhalefet ise sanal gündemlerle milletimizi oylamaya çalışıyor. CHP uzun süre Gazi Mustafa Kemal'in fotoğrafını kim yere indirdiğini sorguladı. Haftalarca uğraştılar. 40 yıllık dedektiflere taş çıkaracak çalışmalar yaptılar. Sonuçta fotoğrafı kimin indirdiğini bulmayı başardılar. Ardından Atatürk'ün askeri mi, yoldaşı mı olduklarının kavgasını verdiler. Merhum Gazi Mustafa Kemal'in partisini Pensilvanya'nın maskotuna çevirdikleri halde günlerce bu meseleyi konuştular. Sandalyelerin havada uçuştuğu, yumrukların konuştuğu edebe, ahlaka sığmayan üslupla yürütülen bir süreç yaşandı. Atatürk'ün resmini kaldırıp kendi resmini ne yapmıştır oraya koymuştur. Bitmedi bütün devlet dairelerinden Atatürk'ün posterini kaldırıp oraya İsmet İnönü'nün posterini yerleştirdi. Posta pulları var ya onun üzerinde de Atatürk'ün resmi vardı. Onları da kaldırıp oraya da ne yaptı? İnönü kendi resmini koydu. Bay Kemal bunlardan haberin var mı? Gençler sizlerde bunu bazı onların ininde veya izinde yürüyenlere anlatın. Bunlar önemliö diye konuştu.

CHP'YE AFRİN ELEŞTİRİSİ

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, şunları dedi: "Bölücü örgütün Suriye kolu sadece Afrin'den ülkemize 700'ün üzerinde saldırı veya taciz düzenlediği günlerde dahi bunlar PYD'ye terör örgütü demek için elimizde yeterli delil yok tezini savunuyorlardı. CHP, sınır ötesi operasyonlarımızı başladığımızda bu defa ordumuzun Suriye'deki terör bataklıklarının kurutulmasının önüne geçmek için seferber oldular. Baktılar bunlar bir işe yaramıyor. Bu sefer Afrin operasyonunu başka türlü sabote etmenin çabasına düştüler. Özgür Suriye Ordusundaki kardeşlerimize saldırarak onları tahkir ederek bu kahramanlara olmadık iftiralar atarak Zeytin Dalı Harekatının başarısını gölgelemek istediler. YPG, PYD terör örgütüne gösterdikleri hüsnü niyetin binde birini dahi Mehmetçiklerimizle omuz omuza çarpışan PYD'ye YPG'ye göstermediler. Bunlar hayatlarını ortaya koydular Mehmetçiğimiz ile beraber. Özgür Suriye Ordusu bu mücadeleyi sürdürürken bunlar PYD'ye, YPG'ye vermiş oldukları desteği Özgür Suriye ordusuna vermediler. O beğenmedikleri Özgür Suriye Ordusu mensupları Fırat Kalkanı Harekatı'nda 614 şehit verdi. Zeytin Dalı operasyonunda ise şu ana kadar 302 şehit verdi. 7 yıldır bir milyon masumu hunharca katleden eli kanlı bir diktatöre duydukları sempatinin yani Esed'i kastediyorum ona duydukları sempatinin onda birini o zalimin bombaları altında can veren Suriyeli kardeşlerimize göstermediler. Rejimin bekasını düşündükleri kadar Türkiye'nin ve Türk milletinin güvenliğini düşünmedilerö

'ANA MUHALEFETİN ÇAPSIZLIKLARI KARŞISINDA UTANIYORUM'

Nasır tutmuş kalplerin bir gün olsun Suriyeli mazlumlar için hüzünlenmediğini kaydeden Erdoğan, "Lal olmuş dilleri bir gün olsun hunharca katledilen çocuklar için tepki vermedi. Doğu Guta'dan bu sabah oradan bir hanımefendinin mektubunu aldım ve bu hanımefendi ne diyor biliyor musunuz? Ne olur diyor sayın cumhurbaşkanım Afrin'de attığınız adımları Doğu Guta'da da atın. Artık diyor bizim dayanma gücümüz kalmadı. 250 bin kişilik Doğu Guta'da şu anda 20 bin kişi kaldı. Herkes Doğu Guta'yı terk ediyor, boşaltıyor. Bizim de akıbetimiz ne olacak belli değil. Ama bu bay Kemal gibilerin çark etmekte üstüne kimse yok. Merhametsizlikte de bunlar zirveyi kimseye kaptırmadılar. Bir gece öncesine kadar Afrin'e girmeyelim diyenlerin ertesi gün özür dilemek yerine arka arkaya mesaj yayınlamalarının takdirini ise ben milletime bırakıyorum. Giresunlu kardeşlerimin tabiriyle bunlar yumurtadan yün kırpmaya çalışan fırsatçılar. Bu fırsatçı ana muhalefetin hedeflerimize ulaşmada bize katkı sağlaması mümkün değil. Ancak ne oldu Afrin düştü, bu sefer kalktılar Genelkurmay'a silahlı kuvvetlere tebrik göndermeye. ya sizin zerre kadar ufkunuz olsa bu yanlışın içine düşmezsiniz. İnanın bu ülkenin bir evladı olarak iktidar partisinin genel başkanı olarak, aynı zamanda bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak bunların çapsızlıkları karşısında utanıyorum. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak hali hazırdaki genel başkanın elinde bu partinin düştüğü durumdan ben rahatsız oluyorum. Çünkü güçlü ana muhalefet güçlü iktidar demektir. Ama bunlar bununun farkında değil. Artık krediyi tamamen tükettiler. 2019 seçimlerinde bu müflis siyasi anlayışlarından sandığa gömüleceklerine inanıyorum.ö dedi. Erdoğan, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3747 olduğunu belirterek konuşmasını tamamladı. Erdoğan'a adının yazılı olduğu Giresunspor forması ile Türk bayrağı tablosu hediye edildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra helikopterle Trabzon'a hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Kongre detayları

-Erdoğan'ın konuşması

Haber: Osman ŞİŞKO Kamera: Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN,

============================================

SP Lideri Karamollaoğlu: 2019 seçimleri, Türkiye'nin bekası için önemli

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "2019 seçimleri, Türkiye'nin bekası için önemli. Biz, bunu böyle görüyoruz; ama iktidar partisi de kendi bekası olarak görüyor. Açık açık korkmaya başladılar. Korkunun ecele faydası yok. Bu millet, sizi aşağı indirecek" dedi. SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, partisinin Isparta'da düzenlenen Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katıldı. Kalabalık grupla toplantının yapıldığı Halıkent Mahallesi'ndeki düğün salonuna gelen Karamollaoğlu, 'Bilge başkan, genel başkan' sloganları ve meşalelerle karşılandı. İstiklal Marşı'nın okunması ve divan heyetinin oluşturulmasının ardından alkışlar ve sloganlar eşliğinde kürsüye gelen SP Lideri Karamollaoğlu, 2019 yılının seçimlerle dolu olacağını söyledi. Mart ayı sonunda yerel seçim, 6 ay sonra milletvekilliği seçimi ve sonrasında Cumhurbaşkanlığı seçimi olacağını hatırlatan Karamollaoğlu, "İktidar partisi, seçimleri daha erkene alma veya sonbahar aylarına erteleme gücüne sahip. O yüzden her şeye hazırlıklı olmalısınız" dedi.

'BİR NEVİ İTİRAFTA BULUNUYORLAR'

Karamollaoğlu, gönlü Saadet Partisi'nde olan; ancak oluşturulan 'korku imparatorluğu' dolayısıyla üye kaydı bile yaptıramayan çok kişi olduğunu ileri sürerek, sabırlı olmalarını ve korkuyu yenmek zorunda olduklarını vurguladı. İktidarın, son günlerde, geçen yıl başka siyasi parti iktidardaymış gibi yapılan icraatlardan şikayetçi olduğunu savunan Karamollaoğlu, "Aslında hatalarını kabullenip, bir nevi itirafta bulunuyorlar. İşte en son örneği; FETÖ'dür. Bunlara 10 yıl boyunca kucak açanlar, bunlar değil miydi? Şimdi ne diyorlar? 'Bunların tabanı ibadet, ortası ticaret, tepesi ihanet'. İhanet edenlerle ibadet edenleri aynı kefeye koyamazsınız. Bu, adalet değildir. 100 binlerce mağdur var. Şimdi, bunlara ne yapacaklarını da bilemiyorlar" diye konuştu.

'KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK'

Darbe girişiminden sonra olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesinin doğru karar olduğuna değinen SP Lideri Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Olağanüstü hali uzattıkça uzattılar, olağan hale getirdiler. Korkarım, seçime de böyle götürecekler. Böyle bir baskıyla seçime gidilirse bu seçim, ne kadar adil bir seçim olur; bu da tartışılır. 2019 seçimleri, Türkiye'nin bekası için önemli. Biz bunu böyle görüyoruz; ama iktidar partisi de kendi bekası olarak görüyor. Açık açık korkmaya başladılar. Korkunun ecele faydası yok. Bu darbımeseldir. Bu millet, sizi aşağı indirecek." Konuşmasının ardından salondaki dinleyicilerden helallik dileyen SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, partiye yeni katılanlara rozetlerini de taktıktan sonra salondan ayrıldı.

Görüntü Dökümü

--------------

Karamollaoğlu'nun meşaleler eşliğinde salona gelişi

Temel Karamollaoğlu'nun konuşması

Karamollaoğlu'na hediye verilmesi

Karamollaoğlu'nun partiye yeni katılanlara rozet takması

Salondan görüntüler

Haber- Kamera: Nurettin ARKAN- Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,

===========================================

Kaçak elektrik kullanan 55 evin bağlantıları kesildi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, 150 civarında içerisinde barakaların da bulunduğu evlerde yapılan kaçak elektrik taramasında 55 evde, harici hat çekildiği ve elektrik saati olmadan direk bağlantı kurulduğu tespit edildi. Kaçak elektrik almak için çekilen yaklaşık 400 metre kablo toplanırken, evlerin elektriği de kesildi.

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) ekipleri, Kandıra ilçesi Akdurak Mahallesi Tekkeli mevkiinde yaklaşık 150 civarında içinde barakaların da olduğu evlerde, kaçak elektrik taraması yaptı. İzmit Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi ve Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de eşlik ettiği SEDAŞ ekipleri, kaçak olarak enerji almak üzere çekilmiş 400 metrelik kabloyu topladı. SEDAŞ ekipleri yer altından çekilen kablo ile kaçak elektrik kullanımını da ortaya çıkardı. Bazı evlerde sayaçların devre dışı bırakıldığı, bazı evlerde de kablolarla çatıdan direk bağlantı yapıldığı belirlendi. Abonesiz ve direklere kanca atmak suretiyle kaçak kullandığı belirlenen evleri besleyen kablolar kesilerek toplandı. 55 yerde harici hat çekildiği, elektrik saati olmadan direk bağlantı ile elektrik kullanıldığı tespit edilerek, kaçak elektrik kablolarının direklerden ayrılması ve toplanması sağlandı. Kaçak elektrik kullananların elektrik bağlantı irtibatları kesilerek tutanak düzenlendi.

KANDIRA (Kocaeli),

===========================================

İşgalden kurtuluşu liseliler canlandırdı

Erzurum'un Oltu ilçesinin işgalden kurtuluşunun 100'ncü yıldönümü törenle kutlandı. Törende, lise öğrencilerinden oluşan milis kuvvetleri, işgalden kurtuluşu canlandırdı.

Oltu'nun işgalden kurtuluşunun 100'üncü yıldönümü törenleri, dün akşam bayraklı fener alayı ile başladı. Oltu Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 7'den 70'e katılımın olduğu yürüyüş, yağmur altında gerçekleştirildi. Ellerinde meşale ve bayraklarla yürüyen vatandaşlar, zaman zaman slogan attı. Meşaleli yürüyüş, ilçe turundan sonra kale önünde sona erdi. İlçede düzenlenen kurtuluş törenleri bugün sabah Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla devam etti. 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki törende işgale uğrayan ilçeden göç eden halkın canlandırılması izleyenleri duygulandırdı. Oltu İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 100 yıl önce yaşanan göç ve kurtuluşu sahneledi. Öğrencilerden oluşan milis kuvvetleri ile Türk ordusunun ilçeye girişiyle etkisiz hale getirilen Ermeniler'in canlandırıldığı töreni, Oltu Kaymakamı Şenol Turan, Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Erdal Şahin ve Belediye Başkanı İbrahim Ziyrek ile çok sayıda vatandaş izledi. Belediye Başkanı İbrahim Ziyrek'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Etkinlikler kapsamında ayrıca İstanbul Oltulular Derneği tarafından resim sergisi düzenlendi. Eski Oltu fotoğraflarının sergilendiği sergi, iki gün boyunca açık kalacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Sergiden detay

-Fener alayı

-Vatandaşlarla röp

-Kurtuluş programı

Süre: 4,44(519MB)

Haber-Kamera: Murat AYDIN/ OLTU (ERZURUM),