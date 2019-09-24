Dha istanbul bülteni-2

24.09.2019 12:37

İSTANBUL 'DA HİSSEDİLEN DEPREM, SİLİVRİ'DE OKULLAR BOŞALTILDI (1)

Alparslan ERMİŞ İSTANBUL DHA

Marmara Denizi Silivri açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin en çok hissedildiği Silivri'de bazı okullar boşaltıldı. Öğrenciler dışarıya çıkarıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Silivri'den görüntüler

-Detaylar

24.09.2019 - Haber Kodu : 190924105

24.09.2019 - Haber Kodu : 190924097

24.09.2019 - Haber Kodu : 190924084

24.09.2019 - Haber Kodu : 190924077

24.09.2019 - Haber Kodu : 190924071

24.09.2019 - Haber Kodu : 190924070

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2-İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN DEPREM AÇIKLAMASI

-Valilik, "Şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır."

Beyza GÜLER İSTANBUL DHA

İstanbul Valiliği Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığı belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre; Marmara Denizi Silivri Marmara Ereğlisi açıklarında, bugün saat 11.00'de 4.6 Mw şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

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(Havadan görüntülerle)

3- İSTANBUL'DA ÇAKARLI ARAÇ DENETİMLERİ ARTTIRILDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL-DHA

Çakarlı araç kullanımı yasağına uymayan sürücülere karşı polisin sabah saatlerinden itibaren yaptığı denetimler sürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Atunizade-Kısıklı ayrımında yetkisiz çakarlı araçların tespiti için denetim yaptı. Denetim sonucunda çakar lamba kullanan araçlara idari para cezası verildi. Ekiplerin çakar denetimleri havadan da görüntülendi.

15 Temmuz Köprüsü Altunizade-Kısıklı ayrımında ekipler çakarlı araçlarla ilgili denetim yaptı. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, meslektaşları polisleri de durdurup göreve gidip gitmediğine bakıyor. Kameraya yansıyan denetimde bir sürücünün, polisleri görünce çakarları kapatması, bunu farkeden trafik ekiplerinin aracı durdurması yer alıyor. Sürücüye yetkisiz çakarlı araç kullanımı ve emniyet şeridini kullanmaktan toplam 2 bin 4 TL ceza uygulandı.

1 KASIM'DA BAŞLAYACAK

İçişleri Bakanlığı çakarlı araçlarla ilgili yeni bir düzenleme yaptı. Bakanlık, kamudan başlanarak özel araç sürücüleri dahil 'yetkisiz çakarlı araç' kullanımının 1 Kasım'dan itibaren yasaklanacağını, bu tarihten itibaren kamuda, mahalli idarelerde, diğer meslek kuruluşları ve üniversitelerde üst yönetici, genel müdür, daire başkanı veya başka unvanlar ile görev yapan kamu görevlilerinin kullanımındaki araçlarda 'çakar' olarak tabir edilen ışıklı uyarı işaretlerinin kullanımına izin verilmeyeceğini açıkladı.

Ekiplerin çakar denetimleri havadan da görüntülendi.

Görüntü dökümü:

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-HAVADAN GÖRÜNTÜLER

-Ekiplerden görüntü

-Çakarlı araçların durdurulması

-Görev kağıtlarını incelemesi

-Bir sürücüye ceza yazılması

-Ekiplerin sürücüye hangi suçtan ceza yazıldığını söylemesi

-Muhabir anonsu

-Genel ve detay görüntüler

24.09.2019 - Haber Kodu : 190924072

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4- ŞİŞLİ'DE FASLI TURİSTE KAPKAÇ ŞOKU

Haber-Kamera: Hakan KAYA - Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,

Şişli'de 7 aylık bebeği ve annesiyle gezmeye çıkan Faslı turist kapkaç şoku yaşadı. Bhusra Mena'nın yanına yaklaşan 4 kişi, kadının boynundaki altın kolyeyi kopararak ara sokaklara kaçtı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Eskişehir Mahallesi, Kükürtlü Sokak'ta dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre annesi ve 7 aylık bebeğiyle gezmeye çıkan Fas uyruklu Bhusra Mena, yolda yürürken yanına 4 kişi yaklaştı. Şüphelilerden 3'ü çevreyi gözetlerken biri ise turistin boynunda isminin yazılı olduğu altın kolyeyi çekerek kopardı. Altın kolyeyi alarak kaçan şüpheliler ara sokaklarda izlerini kaybettirdi. Olayın ardından çığlık atarak çevredekilerden yardım isteyen turisti vatandaşlar sakinleştirdi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, şüphelilerin kaçtığı noktalardaki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"ÇIĞLIK DUYDUM"

Olayın ardından şok yaşayan Bhusra Mena, "Boynumda altın kolye vardı. 4 kişilerdi, boynumdaki ismimin yazıldığı altın kolyeyi kopararak kaçtılar" dedi. Çığlık seslerini duyunca yardıma geldiğini belirten ve ismini vermek istemeyen bir kişi "Ben burada esnafım. Birden çığlık ve bağırış duydum. Faslı komşumuzun boynundaki altın kolyeyi çalmışlar. Biz de çok üzüldük. Görseydik mani olurduk. Çığlıkları duyunca koştuk ama Dolapdere tarafına doğru kaçtılar" dedi.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-4 Şüphelinin gelişi

(AKTÜEL)

-Altın kolyesi çalınan Faslı turist ile röp.

-Çocuğu ve annesi ile yolda bekleyen Faslı turist ile röp.

-Polis ekiplerin çalışmaları

-Mahalle sakini ile röp.

-Genel ve detaylar

24.09.2019 - 10.56 Haber Kodu : 190924049

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5-ÜSKÜDAR'DA OTOMOBİL BAHÇEYE YUVARLANDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL-DHA

Üsküdar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir evin bahçesine uçtu. Kazada otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, bahçedeki köpek öldü.

Kaza, Güzeltepe Mahallesi Mertel Sokak'ta sabah saatlerinde meydana geldi. İddialara göre Lütfiye Uyan (64) yönetimindeki 34 HK 1625 plakalı otomobil, yokuş aşağı inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolun karşı tarafındaki bahçeye yuvarlandı. Takla atan araç, bir süre sürüklendikten sonra durabildi. Kazayı gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin çalışma sonrasında sıkışan sürücü kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

BAHÇEDEKİ KÖPEK ÖLDÜ

Kazada aracın takla atarak bahçeye düşmesi sırasında ağaçlar zarar görürken, bahçede bağlı olan bir köpek öldü. Köpeğin üzeri bir örtü ile kapatılırken, sahibinin işte olduğu öğrenildi. Görgü tanıkları "aracın bir anda demirleri aşıp bahçeye uçtu. Sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı ama bahçedeki köpek öldü." diye konuştu

Görüntü Dökümü

-Bahçeye uçan aracın görüntüsü

-Ölen köpeğin görüntüsü

-Köpeğin üzerinin bez ile örtülmesi

-Polis ekiplerinden görüntü

-Zarar gören ağaçların görüntüsü

-Görgü tanıkları ile röp

-Genel ve detay görüntüler

24.09.2019 - 10.26 Haber Kodu : 190924043

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6-KADIKÖY'DE KADIN HIRSIZLAR, KASAYI BAVULLA TAŞIDI



Müslim SARIYAR/İSTANBUL, - İSTANBUL Kadıköy'de Kalp Cerrahı Dr. Yılmaz Zorman'ın evine giren 3 kadın hırsız, içerisinde yaklaşık 50 bin TL ile döviz ve ziynet eşyalarının bulunduğu çelik kasayı bavula yerleştirip çaldı. Şüpheliler güvenlik kamerasına yansırken, Dr. Zorman'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2016 yılındaki kalp kapakçığı ameliyatına da girdiği belirtildi.

Olay, iki hafta önce Kadıköy ilçesi Caddebostan Mahallesi'nde meydana geldi. 3 kadın, hırsızlık amacıyla Kalp Cerrahı Dr. Yılmaz Zorman'ın yangın merdiveninden evine girdi. Şüpheliler, yatak odasında bulunan çelik kasayı bavula koyup, dışarı çıkardı. Kadınların bavulla birlikte binadan çıktığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Dr. Zorman eve geldiğinde, kasanın çalındığını fark edip, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alıp, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Hırsızlık anları

24.09.2019 - Haber Kodu : 190924107

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7- SULTANGAZİ'DEKİ KAÇAK SİGARA OPERASYONU KAMERADA

Çağatay KENARLI İSTANBUL, SULTANGAZİ'de ihbar üzerine bir eve düzenlenen operasyonda, alçıpanla kapatılmış özel bölmede 4 bin 520 paket değişik markalarda bandrolsüz kaçak sigara, 520 bin boş makaron ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir evde kaçak sigara satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Belirlenen Yunus Emre Mahallesi'ndeki eve 20 Eylül'de akşam saatlerinde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda evde bulunan Metin E.(37) yakalanarak gözaltına alındı. Buarada yapılan aramalarda evde alçıpanla kapatılmış özel bir bölmeyi yıkan ekipler 4 bin 520 paket değişik markalarda bandrolsüz kaçak sigara, 520 bin boş makaron ele geçirdi. Operasyon kapsamında evde gözaltına alınan Metin E. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Polis ekipleri ev sahibini yakalamak için de çalışma başlattı. Polis ekiplerinin evdeki alçıpan bölmeyi kırarak içeriye gizlenmiş çuvallar dolusu kaçak sigarayı ele geçirmesi görüntülendi.

Görüntü dökümü:

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-Operasyonun görüntüsü

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8- BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞE CİNSEL SALDIRI DAVASINDA BERAAT KARARI

Serpil KIRKESER/ İSTANBUL, BAŞAKŞEHİR'de geçen yıl boşanma aşamasındaki eşi Merve .T.'ye (32) cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan E.T'nin. (32) kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine karar verildi. Merve T. davanın ardından yaptığı açıklamada her geçen gün kadına karşı cinayet ve şiddetin arttığını belirterek, "Sanıklara böyle beraat kararı verilmeye devam edildiği sürece maalesef biz bunların önünü alamayacağız. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

"SANIĞIN EN AĞIR CEZAYI ALMASINI TALEP EDİYORUM"

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık E.T. ve müşteki Merve T. ile taraf avukatları hazır bulundu. Merve T. şikayetinin devam ettiğini belirterek, "Aylarca sığınma evinde kaldım. Çocuğum psikolojik tedavi görüyor. Sanığın en ağır cezayı almasını talep ediyorum" dedi.

SANIK BERAATİNİ İSTEDİ

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın atılı suçu işlediğinin sabit olduğunun anlaşıldığını belirterek, "Cinsel saldırıö suçundan 12 yıldan az olmamak üzere cezalandırılmasını talep etti. Sanık E.T., "Ben suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatime karar verilsin" diye konuştu.

MAHKEME BERAATİNE KARAR VERDİ

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık E.T.'nin "Eşe karşı cinsel saldırıö suçunu işlediği yönünde mahkümiyetini gerektirir her türlü şüpheden arındırılmış kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine karar verdi. İddianamede E.T.'nin cinsel saldırı suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası isteniyordu.

"SONUNA KADAR MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Davanın ardından açıklama yapan Merve T., her geçen gün kadına karşı cinayet ve şiddetin arttığını belirterek, "Sanıklara böyle beraat kararı verilmeye devam edildiği sürece maalesef biz bunların önünü alamayacağız" dedi. Merve T. karara itiraz ederek İstinaf Mahkemesi'ne taşıyacağını ve hakkını aramaya devam edeceğini ifade ederek, "Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Savcılık bizim lehimize düşündüğü için aslında mutlu oldum. Mahkeme 'şüphe var' demiş. Bu şüpheleri giderdiğimiz taktirde bizim için maraton hala devam ediyor. Umudumuzu yitirmiyoruz. Ben mücadelemi asla yitirmeyeceğim. İnanıyorum ki buradan mutlaka ceza alacaktır. Umuyoruz ki istinafta haklı bir karar verilir. Bekleyeceğiz göreceğiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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Merve T.'nin konuşması

Genel ve detaylar



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9- HASTA OĞLU İÇİN ADANA'DAN İSTANBUL'A YÜRÜDÜ

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL,

PANKREAS hastası oğlunun tedavi masraflarını karşılayamayan baba, sesini duyurabilmek için Adana'dan yola çıktı. 27 gün boyunca yürüyerek İstanbul'a ulaşan Ahmet Sönmezer, "Tek amacım oğlumu iyileştirmek." dedi.

Adana'da pankreas rahatsızlığı nedeniyle hastanede yatan oğlu Uğurcan Sönmezer'in (26) tedavi masraflarını karşılayamayan baba Ahmet Sönmezer (53), sesini duyurabilmek için Adana'dan İstanbul'a yürüdü. 27 Ağustos 2019 günü yola çıkan baba, yaklaşık 950 kilometrelik yolu 27 günde yürüyerek İstanbul'a geldi. Sönmezer'i dün D-100 Karayolu Tuzla mevkiinde yürüyüşünün tehlikeli olabileceğini belirterek durduran polis ekipleri, uyarılarda bulundu.

Baba, Sönmezer, "Benim tek amacım oğlumu iyileştirmek. Oğlum askerde rahatsızlandı. İlk etapta pankreasında iltihap ve kanallarında taş vardı. Şu an otoimmün pankreas teşhisi konuldu. Bu da beni aşıyor. Çalışmayan bir vatandaş olarak, benim bütçemi aşıyor. Hep götürüp getirdim, profesörlere. İki tane profesörüm var Adana ve Ankara'da. Onların bana çok faydası oldu. Bu yürüyüşlerimin tek faydası onlardan oldu, başka hiç kimseden fayda olmadı." dedi.

ÖLMEK VAR DÖNMEK YOK

Yolculuk sırasında yaşadığı zorluklardan bahseden Sönmezer, "Benim en büyük zorluğum ayaklarım, sağlık yönüm. Ama oğlum için feda olsun. Ben oğlumu kurtardıktan sonra hiçbir şey önemli değil. Ben gerçekten canla, başla evladım için yürüdüm. Ölmek var, dönmek yok amacıma ulaşana kadar." dedi. Yolculuğu süresince kalacak yer sıkıntısı çektiğini belirten Sönmezer, "Mescitlerde kalıyorum. Çaresiz kaldım, onun için yürüyorum. Çaresiz kalmasam yürümezdim. Bu beni mahvediyor. Sırtımda yük var, elimde poşetim var. Ben bu yükle yürüyorum. Allah azmini veriyor. Oğlumla arada telefonla görüşüyorum. O da yürüyorum diye kızıyor. Hasta çocuk. Hastanede annesi var yanında. Oğlumdan bahsedince dayanamıyorum. 26 yaşında. Olacak bir şey değil gerçekten." şeklinde konuştu.

İPSALA SINIR KAPISINA YÜRÜYECEĞİM

Daha önce de bu yürüyüşleri gerçekleştirdiğini söyleyen Ahmet Sönmezer, "Ben iki defa Adana ve Ankara'ya yürüdüm. Şimdi Adana, Ankara, İstanbul, İpsala sınır kapısına yürüyeceğim. Emekli değilim. Akrabalarım beni terk etti, kaçtı. Hastalık parayla ilgili olduğu için. Konum komşum yardım ediyor. Borç para veriyor, onunla geçiniyoruz." diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Baba, Ahmet Sönmezer ile röp

-Muhabir anons

-Ahmet Sönmezer'in sargılı ayaklarından görüntü

-Ahmet Sönmezer'in telefonda oğluyla konuşması

-Genel ve detay

24.09.2019 - 10.16 Haber Kodu : 190924037

Kaynak: DHA