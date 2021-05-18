DGSKON Genel Başkanı Türker Aygündüz, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı

Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu (DGSKON) Genel Başkanı Türker Aygündüz, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu (DGSKON) Genel Başkanı Türker Aygündüz, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Aygündüz, 19 Mayıs mesajında "Türk ulusunun bağımsızlık mücadelesinin ilk adımının 102. yıl dönümünü. Her koşulda Atatürk'ün çizdiği yolda, daima izinde. Voleyboldan cimnastiğe, futboldan hentbola tüm branşlarda 'Neden olmasın?' diyen sporcularımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerine yer verdi.

"19 Mayıs büyük Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır." diyen Aygündüz, şunları kaydetti:

"19 Mayıs, yaralı bir devin doğruluşu, bir milletin küllerinden doğuşudur. 19 Mayıs, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin ön sözüdür. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu destanı yazanları rahmetle anıyoruz. 'Türk gençliği, sağlıklı yetişip spor yaparsa ulusumuzun geleceği güvence altındadır' sözlerinden ilham alıp, bayrağımızı dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandıran evlatların sana minnettar Atam. Ne Mutlu Türk'üm Diyene..."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur