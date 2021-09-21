Devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

AA / Kamil Tekmen - Haberler | Güncel

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Akçapınar Mahallesi'nde Harun Yıldırım (29) idaresindeki 45 AND 443 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşıp karşı şeride geçerek devrildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Sema Çelik (24), Azra Çelik (5) ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
AA / Kamil Tekmen - Son Dakika Haberleri
Eski CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü hayatını kaybetti

Eski CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Adnan Menderes Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Murat Kurum Alex Teixeira
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 01:13:05. #1.12#