Manisa'da 100 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Tutuklandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir tırda yapılan aramada 100 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana'dan kente ruhsatsız tabanca getirileceği bilgisi üzerine operasyon başlattı.
Takibe alınan 2 tırı Turgutlu ilçesi girişinde durduran ekipler, yaptıkları aramada 100 ruhsatız tabanca ele geçirdi, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen A.P ve S.C.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.