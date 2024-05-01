Turgutluspor Teknik Direktörü Eray Gülay, Taraftarlardan Destek İstedi

TFF 3. Lig Play-Off 1. Turunda kendi evinde Efeler 09 ile karşılaşacak olan Turgutluspor'un Teknik Direktörü Eray Gülay, "Turgutlu taraftarının, Turgutluspor'u sevenlerin desteğine ihtiyacımız var" diyerek tüm taraftarları takıma destek olmaya davet etti.

Turgutluspor Teknik Direktörü Eray Gülay, kendi evlerinde konuk edecekleri Efeler 09 maçı öncesi açıklamalarda bulundu. 'Play-Off'a iyi başlamak istiyoruz" diye sözlerine başlayan Teknik Direktör Eray Gülay, "Efeler 09 ile TFF 3. Lig Play-Off 1. Turunda karşılaşacağız. Bir avantaj tabii sahamızda bir eleme tek maç oynayacağız. Bu maçı kazanmak istiyoruz. Bu maçı kazanmak için de Turgutlu taraftarının, Turgutluspor'u sevenlerin desteğine ihtiyacımız var. Onlardan bu desteği görmek istiyoruz. İyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. Biz ilk maçı da geçip hedefimize ilerlemek istiyoruz. Play-Off'un ilk maçını içeride oynayacağız. Çocuklarla da konuştuk, lig bitti. Artık eleme maçımız var. Bu maça en iyi şekilde hazırlandık. Tek hedefimiz kazanmak. Başka bir düşüncemiz yok. Bu şehir her şeyin en güzelini hak ediyor." dedi. - MANİSA