Üye Girişi
Haberler

Efeler 09 SFK, Turgutluspor'u 4-1 mağlup etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig 2. Grup play-off mücadelesinde Efeler 09 SFK, Manisa deplasmanında rakibi Turgutluspor'u 4-1 mağlup etti.

TFF 3. Lig 2. Grup play-off mücadelesinde Efeler 09 SFK, Manisa deplasmanında rakibi Turgutluspor'u 4-1 mağlup etti.

Stat: Turgutlu 7 Eylül Stadı

Hakemler: Ozan Ergün, Kürşathan Akın, Ferhat Çalar

Turgutluspor: Zekeriya, Emre, Mert, Veysel Karani (Dk. 85 Ayhan), Tolga (Dk. 65 Berkay), Hamit, Recep (Dk. 46 Mert Ö.), Alperen, Uğur (Dk. 46 Mustafa), Ekrem (Dk. 46 Ozan), Noyan

Teknik Direktör: Eray Gülay

Efeler 09 SFK: Kemal Mert, Berkan (Dk. 60 Atakan), Furkan T. (Dk. 86 Eren), Furkan K., Alpay, Sabutay Alper, Enis, Burak, Tuğay (Dk. 80 Enescan), Uğur (Dk. 61 Hakan Can), Tayyip Mevlüt (Dk. 61 Mustafa)

Teknik Direktör: Veyis Kanber

Sarı kartlar: Emre Okkay, Veysel Karani Ünal (Turgutluspor), Enis Çelik, Tayyip Mevlüt Kaya, Kemal Mert Özyiğit (Efeler 09 SFK)

Goller: Dk. 12, Dk. 34 Tayyip Mevlüt Kaya, Dk. 45 Tuğay Adamcıl, Dk. 84 (P) Burak Özbakır (Efeler 09 SFK), Dk. 89 (P) Alperen Aydın (Turgutluspor) - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Turgutluspor Turgutlu Efeler Manisa Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title