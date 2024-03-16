Manisa Turgutlu'da Meyve Ağaçları Çiçek Açtı

Meyve üretiminin önde gelen merkezlerinden Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ağaçlar, baharın gelmesiyle çiçeklendi.

Gediz Nehri'nin suladığı Turgutlu Ovası'nda, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle meyve ağaçları uyanmaya başladı.

Erik ve kiraz başta olmak üzere önemli meyve üretim merkezlerinden Turgutlu ilçesinde pembe, beyaz ve eflatun renklerinde çiçek açan ağaçlar, güzel görüntüler oluşturdu.

Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, yaptığı açıklamada ilçede meyve sezonunun yaklaştığını, çiçeklenen ağaçlarla üreticinin de yeni sezon umutlarının yeşerdiğini kaydetti.

Son yıllarda ağaçların yaklaşık 15-20 gün önce çiçek açmaya başladığını belirten Şenol, "Turgutlu'ya özgü yetiştirilen ürünlerden olan dumanlı papaz eriği ağacı yalancı bahara aldandı. Ayaz olmadığından dolayı ağaçlar 20 gün önce çiçek açtı." dedi