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Turgutlu'da Polis Teşkilatı'nın Kuruluş Yıl Dönümü Töreni

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törene Kaymakam Selami Kapankaya ile İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Dursun da katıldı.

Kutlama programı İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde devam etti. Burada, görevlerinde üstün başarı gösteren emniyet personeline belgeleri verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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