DEVA Partisi Turgutlu adayı Mehmet Can kimdir? 2024 DEVA Partisi Manisa Turgutlu belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Turgutlu belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Manisa Turgutlu adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Turgutlu Belediye Başkan Adayı Mehmet Can kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MEHMET CAN KİMDİR?

Mehmet Can, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Turgutlu belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ TRUGUTLU ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Turgutlu adayı belli oldu. DEVA Partisi Turgutlu Belediye Başkan Adayı Mehmet Can oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.