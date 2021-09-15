DEÜ'de kazanlar birlik ve berberlik için kaynadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

DEÜ'de kazanlar birlik ve berberlik için kaynadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
DEÜ'de kazanlar birlik ve berberlik için kaynadı

'Dünümüzle Yarınımızla Bu Hayatta Birlikteyiz Projesi' kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Sosyal Tesisler Yemekhanesi'nde hazırlanan bin kişilik aşure, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

'Dünümüzle Yarınımızla Bu Hayatta Birlikteyiz Projesi' kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Sosyal Tesisler Yemekhanesi'nde hazırlanan bin kişilik aşure, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, projeye katılan paydaşlara teşekkür ederek üniversitenin imkanlarını vatandaşların hizmetine sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), verdiği kaliteli eğitim ve üstlendiği bilimsel faaliyetlerin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine de destek olmaya devam ediyor. DEÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, "Dünümüzle Yarınımızla Bu Hayatta Birlikteyiz Projesi" kapsamında; İzmir Valiliği İl Sosyal Etüt Proje Müdürlüğü, Türk Kızılay ve STK'ların katkılarıyla DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi'nde hazırladıkları bin kişilik aşureyi, ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı. Dokuz Eylül Üniversitesi'nin uluslararası hijyen standartlarında hizmet veren Sosyal Tesisler Yemekhanesi'nde DEÜ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü öğrencilerinin katılımıyla pişirilen bolluk ve bereketin simgesi aşureler, DEÜ mensupları tarafından Konak Meydanı'nda vatandaşlara da ikram edildi. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Türk Kızılay İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Baykalmış, Türk Kızılay Buca Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Cihan Arslan, İzmir Valiliği İl Sosyal Etüt Proje Müdürü Hatice Suna Bina ve projeye destek veren STK'lar da tatlıların yapımı sırasında Sosyal Tesisler Yemekhanesi'ni ziyaret etti.

Proje ile Türk mutfaklarının geleneksel lezzetlerinin ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacağını söyleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Geçen sene tüm tadilatlarını bitirdiğimiz ve adeta bir ameliyathane titizliğine sahip mutfağımızda hem öğrencilerimize hem personelimize en sağlıklı yiyecekleri sunuyoruz. Bugün de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmek için İzmir Valiliğimiz, Türk Kızılayımız ve STK'larımızla uluslararası hijyen koşullarına sahip DEÜ Sosyal Tesisler Yemekhanesi'nde bir araya geldik. Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü öğrencilerimizin de katkılarıyla hazırlanan tatlılarımızı, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtacağız. Devletimizin üniversitemize verdiği imkanlar çerçevesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara sunduğumuz hizmetlerimiz geçmişte olduğu gibi gelecekte de devam edecek. Projeye katkı sunan İzmir Valiliğimize, Türk Kızılay'a, STK'lara teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Dünümüzle Yarınımızla Bu Hayatta Birlikteyiz Projesi"ne, İnsan Eğitim Kültür Yardımlaşma ve İzmir Gıda Bankası Derneği (İNSAN-DER) ile Hizmet Ehli Roman Derneği de destek verdi. - İZMİR

DEÜ'de kazanlar birlik ve berberlik için kaynadı

DEÜ'de kazanlar birlik ve berberlik için kaynadı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Milli Eğitim Şurası, 7 yıl sonra ilk kez toplanıyor! Gündemde 3 önemli konu var

Milli Eğitim Şurası, 7 yıl sonra ilk kez toplanıyor! Gündemde 3 önemli konu var

 SOSYAL MEDYA FENOMENİNE UYGUNSUZ FOTOĞRAFINI ATTI, SAVCILIK 'KOVUŞTURMAYA YER YOK' DEDİ

SOSYAL MEDYA FENOMENİNE UYGUNSUZ FOTOĞRAFINI ATTI, SAVCILIK 'KOVUŞTURMAYA YER YOK' DEDİ
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Yevgeniy Ziniçev Şenol Güneş
Magazin Düm Tek Tek Demet Özdemir Hakan Altun Acun Ilıcalı
Spor Mustafa Denizli Ünal Karaman Mergim Berisha Cristiano
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Şans Oyunları Rüya Tabirleri Mehmet Nuri Ersin Tatar Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: DEÜ'de kazanlar birlik ve berberlik için kaynadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 09:28:35. #1.11#