15.11.2019 16:54 | Son Güncelleme: 15.11.2019 16:54

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, 24 ilde faaliyet gösteren, 7 bin 329 kişinin istihdam edildiği toplam 352 tasarım merkezilerinin bulunduğunu belirterek, "Tamamlanan ve devam eden 5 bin 32 projeden, bugüne kadar alınan patent sayısı 371'e ulaşmış durumda. Bu başarı ivmesini artırmak adına, bizler de yoğun bir programla çalışıyoruz." dedi.



Gülle, Design Week Turkey kapsamında gerçekleştirilen Desing Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri töreninde yaptığı konuşmada, sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada ihracata dair algının en yoğun olduğu dönemlerin yaşandığını belirtti.



Gülle, makroekonominin dinamiklerinden, milletler arası ilişkilere kadar her alanda, ticaret savaşlarında, ikili anlaşmalarda ve küresel büyümede atılan her adımın arkasında ihracatın olduğuna, her politikanın arka planında rekabet ve inovasyonun yattığına işaret etti.



Dördüncü sanayi devriminin sacayaklarını oluşturan dijital ve teknolojik dönüşümün milenyum jenerasyonunun toplumsal entegrasyonu ile birçok olguyu temelinden sarsarak, yeniden yapılandırmış durumda olduğunu dile getiren Gülle, teknoloji, tasarım ve inovasyonun getirdiği, yaratıcı yıkımın, hayatımızın her alanına etki ettiğini ve üretim ve ihracatı da değişime zorladığını belirtti.



Gülle, ihracatta da teknoloji, inovasyon ve tasarımın değişimde liderliği üstlendiğini ifade ederek, "Bugün geldiğimiz noktada ortaya koyduğumuz misyon "Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye" ise, mutlaka bu dönüşüm çağına ayak uydurmamız, hatta öncü olarak rüştümüzü ispatlamamız gerekiyor. Bu hedef için sürdürülebilir ihracatı ve katma değeri, nasıl yaratılacağının doğru şekilde tespit edilmesi, katma değerli üretim için, bütün değişim süreçlerinin entegrasyonunu baştan sona tamamlamalıyız." diye konuştu.



Tasarımın hayatın her alanında var olan bir kavram olduğuna değinen Gülle, şunları kaydetti:



"TİM olarak, bu bilincin yerleşmesi için, tasarımı bir kültür haline getirmek için, aralıksız çalışıyoruz. 27 yılda, değerli ihracatçı birliklerimizle birlikte 250'nin üzerinde tasarım yarışması düzenledik. Tasarım yarışmaları, sektörlerin yaratıcı gücünü artırırken öğrenci, sanayici, akademisyen ve girişimcileri bir araya getirerek, yetenekli gençlerin özgün tasarımlarını destekliyoruz. Yarışmalarda dereceye giren genç tasarımcılarımız da uluslararası arenada bizleri başarıyla temsil ediyoruz. Tasarım yarışmalarının yanı sıra, Ticaret Bakanlığımız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız firmalarımıza kapsamlı bir tasarım desteği sağlıyor. Bu destekler sayesinde firmalarımız, tasarım projelerine ağırlık verirken, daha nitelikli personel istihdam ederek üretimde katma değer yaratarak, ihracata önemli ve sürdürülebilir bir katkı sağlıyor."



"24 ile 352 tasarım merkezimiz bulunuyor"

Tasarımdaki başarının, ihracatın ötesinde, eğitimde, şehircilikte, sanatta, sanayide, gastronomide ve nice farklı alanlarda önemli kurum ve firmalarca taçlandırıldığını ve bunun Türkiye'yi gururlandırdığına işaret eden Gülle, şu değerlendirmelerde bulundu:



"World Design Rankings'in yapmış olduğu dünya sıralamasında, otomotiv, mimari, tarım, medikal ve tekstil tasarımı gibi 100'e yakın farklı sektörde tasarımı kapsayan çalışmada dünyanın en iyi tasarımcılarına sahip ülkeler arasında Yedinci sıradayız. Onlarca ülkeden, yüzlerce tasarımcının katıldığı yarışmalarda tasarımcılarımız, başarıları ve aldıkları ödüllerle, ülkemizi Almanya, Hollanda, Kore gibi tasarım devlerinin önüne taşıyorlar. Tasarım dünyasının Oscarları olarak kabul edilen Red Dot Tasarım Ödüllerinde birçok Türk firması, yıllardır özgün tasarımlarıyla aldıkları ödülleri ülkemize kazandırıyor."



Güle, tasarımcıların, rönesans tavrıyla maddenin içindeki ışığı, teknoloji, bilgi ve yetenek ile harmanlayarak, bunu insanlıkla paylaşacağını belirterek, "Dünya sizin ortaya çıkardığınız bu ışık ile, daha aydınlık olacak. Bizler, siz tasarımcıların ufkunu açabilecek imkanları seferber etmek ve sizi sonuna kadar desteklemek için hazırız. İnanıyorum ki, ilk seramiğin M.Ö 6 bin yılında üretildiği, halı, kumaş, mücevher gibi en iyi tasarım ürünlerinin yüzlerce yıldır yapılageldiği bu topraklardan daha nice büyük ustalar, küresel tasarımcılar çıkacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA