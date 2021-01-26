Depoda yaklaşık 40 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi (2)
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Depoda yaklaşık 40 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi (2)

26.01.2021 12:21 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:27

İstanbul'da bir depoya düzenlenen operasyonda, yaklaşık 40 milyon lira değerinde kaçak eşya ve malzeme bulundu.

İstanbul'da bir depoya düzenlenen operasyonda, yaklaşık 40 milyon lira değerinde kaçak eşya ve malzeme bulundu.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da bir depoda gümrük kaçağı ve Türkiye'ye farklı beyanlarla kaçak girişi yapılan eşyaların bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, çalışmanın ardından dün Mahmutbey Mahallesi'ndeki depoya baskın düzenledi.

Depodaki aramada piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olan 25 milyon karnaval balonu, 35 bin dijital ve manuel oyuncak, 2 bin 82 biblo hediyelik eşya, 650 saç kesme makinesi ve hırdavat eşyası bulundu. Adreste bulunan bir kişi de gözaltına alındı.

Kaçak eşya ve malzemeler, emniyete sergilenirken gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Depoda yaklaşık 40 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi (2)
Depoda yaklaşık 40 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi (2)
Depoda yaklaşık 40 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi (2)
Depoda yaklaşık 40 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Akkaya

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