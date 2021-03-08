Denizlispor iç sahada gülmeye başladı
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Denizlispor iç sahada gülmeye başladı

08.03.2021 11:14 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:19
Denizlispor iç sahada gülmeye başladı

SPOR Toto Süper Lig'de son olarak evinde Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup ederek kurtuluş umutlarını artıran Yukatel Denizlispor, sahasında oynadığı son 4 maçta yenilgi yüzü görmedi.

SPOR Toto Süper Lig'de son olarak evinde Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup ederek kurtuluş umutlarını artıran Yukatel Denizlispor, sahasında oynadığı son 4 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu periyotta evinde 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Ege ekibi 10 puan topladı. Ligde üst üste 4 maçını kaybeden ve teknik direktör Yalçın koşukavak ile yollarını ayıran Denizlispor, Hakan Kutlu'nun göreve gelmesinin ardından iç sahada önemli bir istikrar yakaladı. Alt sıralardan kurtulmanın hesaplarını yapan Ege ekibi, Kutlu yönetiminde evinde hiç mağlubiyet yüzü görmedi. 

Atatürk Stadı'nda Göztepe'yi 2-1, Gençlerbirliği'ni 1-0 ve Yeni Malatyaspor'u 3-2 yenen Denizlispor, Fraport Tav Antalyaspor ile 1-1 berabere kalarak 1 puanı hanesine yazdırdı. Denizlispor Başkanı Ali Çetin, mücadeleyi elden bırakmayacaklarını belirterek, "Takımımız Yeni Malatyaspor karşısında önemli bir galibiyet elde etti. Devamının da gelmesini temenni ediyoruz. Oyuncularımız sahada pes etmedi, ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Hepsine teşekkür ediyorum. Bizler inanıyoruz, inananlar kazanacak" dedi. 


Denizlispor iç sahada gülmeye başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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