Denizlispor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Denizlispor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

16.02.2021 15:57 | Son Güncelleme: 16.02.2021 16:00
Denizlispor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Cumartesi günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek Yukatel Denizlispor, bu müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Cumartesi günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek Yukatel Denizlispor, bu müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, yeşil-siyahlı futbolcular, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından çift kale maç yaptı.

Tedavileri sona eren Hadi Sacko, Recep Niyaz ve Veton Tusha takımla çalışmalara başladı.

İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Tiago Lopes, Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Hüner Coşkuner Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Osman Özköylü İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Kaza Terör Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Denizlispor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 16:08:29. #1.14#
title