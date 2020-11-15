Denizlispor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam ediyor
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Denizlispor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam ediyor

15.11.2020 12:31 | Son Güncelleme: 15.11.2020 12:34
Denizlispor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam ediyor

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 9. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 9. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, daha sonra pas çalışması yaptı. Yaklaşık 1 saat süren idman, çift kale maçla sona erdi.

Sakatlıkları bulunan Özgür Çek ve Sakıb Aytaç, fizyoterapist eşliğinde idmana devam etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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