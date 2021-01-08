Denizlispor'da sular durulmuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Denizlispor'da sular durulmuyor

08.01.2021 12:41 | Son Güncelleme: 08.01.2021 12:45
Denizlispor'da sular durulmuyor

Süper Lig'de 5 futbolcusunun alacaklarını gerekçe göstererek kulübe ihtarname çektiği Yukatel Denizlispor'da Başkan Yardımcısı Taner Atilla görevinden istifa etti.

-

Süper Lig'de 5 futbolcusunun alacaklarını gerekçe göstererek kulübe ihtarname çektiği Yukatel Denizlispor'da Başkan Yardımcısı Taner Atilla görevinden istifa etti. Haftalardır düşme potasında yer alıp suların durulmadığı yeşil-siyahlı ekipte maaşların gecikmesi nedeniyle önce bazı futbolcular kazan kaldırdı. Yeşil-siyahlılarda Mathieu Dossevi, Fabiano Leismann, Tiago Lopes, Neven Subotic ve Costel Pantilimon kulübü FIFA'ya şikayet etti. Yaşanan maddi konular camiada gerginliğe yol açarken, yönetimin futbolcu ödemelerini yapabilmek için kaynak arayışına girdiği öğrenildi.

Denizlispor Başkan Yardımcısı Taner Atilla, son dönemdeki gelişmeler üzerine görevinden istifa ettiğini duyurdu. Atilla sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Denizlispor yönetim kurulu üyeliğinden istifa ediyorum. Denizlispor'umuza ve Denizlispor Yönetim kuruluna başarılar diliyorum" dedi.

Taner Atilla, uzun süre Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı Denizlispor'da 11 Kasım 2019'da istifa etmiş, Başkan Ali Çetin'in 10 Eylül 2020'de güven tazelediği kongrede yeniden yönetime girmişti. 


- Denizli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş Adil Karaismailoğlu
Magazin Cemal Hünal Şeyma Subaşı Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Mesut Bakkal Arda Kardeşler Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Kız Ocak Çocuk Kongre
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Denizlispor'da sular durulmuyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.1.2021 12:53:20. #1.14#
title