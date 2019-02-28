Denizli Okul Dönüşü Kazada Ölen Samet Son Yolcuğuna Uğurlandı

Okul dönüşü kazada ölen Samet son yolcuğuna uğurlandı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, okul servisinden inip yolun karşısına geçmek isterken bir hafif ticari aracın çarpmasıyla ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra yaşamını yitiren ortaokul öğrencisi 10 yaşındaki Samet Utku Barak, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Gözü yaşlı baba Bekir Barak, aynı acıyı başkalarının yaşamaması için olunun ölümünden sorumlu tuttuğu servis şirketinden, şoförden ve kazaya neden olan araç sürücüsünden şikayetçi olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Koruma Derneği Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Samet Utku Barak, geçen 21 Şubat'ta okul çıkışında evine gitmek üzere servis aracına bindi. Servis aracından Kayıhan Mahallesi'ndeki evlerinin yakınında inen Barak'a, yolun karşısına geçmek isterken, Gülsüm Dağdaş'ın kullandığı 20 R 1214 plakalı bir hafif ticari araç çarptı. Ağır yaralan Barak, 112 Acil Servis ambulansı ile Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Barak, 5 gün süren yaşam mücadelesini geçen 26 Şubat'ta kaybetti. Barak'ın ölüm haberi yakınları, öğrenci arkadaşları ve öğretmenlerini yasa boğdu.

OKULUNDA KÖŞE OLUŞTURULDU

Okulunda barak için köşe oluşturuldu. Köşedeki, kalp şeklinde kesilmiş bir fon kartonunun içine fotoğrafı yapıştırılıp, etrafına da yine aynı şekilde fon kartonundan çiçeklerle donatılan 'Seni Unutmayacağız yazılı panonun önünde konulan sırayı arkadaşları çiçeklerle donattı. Arkadaşları, Barak için duygu dolu mektuplar yazarak, ailesine iletti.

CENAZEDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Samet Utku Barak için bugün Kayıhan Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, CHP Pamukkale Belediye Başkan adayı Ahmet Divarcı, talihsiz çocuğun ailesi, öğretmenleri, öğrenci arkadaşları ve Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri katıldı. Cenazede gözyaşları sel oldu. Kılınan namazın ardından Barak'ın cenazesi Kayıhan Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

Üç çocuğundan birini toprağa veren gözü yaşlı baba 54 yaşındaki Bekir Barak, oğlunu ölümünde servis aracının şoförünün sorumlulğu olduğunu belirtip, Servis aracında çocukları ailelerine teslim eden görevli de yokmuş. Oğulumu evin önündeki yolun karşısında indirmiş. Normalde evin önünde indiriyordu. Ama kazanın olduğu gün servis aracını da başka bir şoför kullaıyormuş. Böyle olaylar başka çocukların başına gelmesin, aileler büyük acı yaşamasın, önlem alınsın. Okul servisi firmasından, şoföründen ve çarpan hafif ticari araç sürücüsünden polisteki ifademde şikayetçi oldum dedi.

Öte yandan kazanın ardından gözaltına alınan hafif ticari aracın sürücüsü Gülsüm Dağdaş ile okul servisi şoförü, polisteki ifadelerinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA