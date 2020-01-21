Denizli'deki trafik kazasında yaralanan kadın hastanede öldü
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Denizli'deki trafik kazasında yaralanan kadın hastanede öldü

Denizli'nin Çal ilçesinde şarampole düşen otomobilde yaralanan kadın, hastanede hayatını kaybetti.

21.01.2020 15:38 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:38
Denizli'deki trafik kazasında yaralanan kadın hastanede öldü

'nin ilçesinde şarampole düşen otomobilde yaralanan kadın, hastanede hayatını kaybetti.

Dün Hüseyinler Mahallesi yakınlarında Şemsettin Ünlü yönetimindeki 15 HR 981 plakalı otomobilin şarampole düşmesi sonucu araç içinde sıkışarak yaralanan Emine Ünlü, kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Sürücü Şemsettin Ünlü'nün ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA
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