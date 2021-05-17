Denizli'de tam kapanma sürecinde 2 bin 184 kişiye para cezası kesildi

Denizli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma döneminde, tedbirlere uymadığı belirlenen 2 bin 184 kişiye 1 milyon 915 bin 135 lira ceza uygulandı.