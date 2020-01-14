Denizli'de öldürülen iki kardeşin cenazesi Afyonkarahisar'da toprağa verildi

14.01.2020 14:44 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:44

Denizli'de alacak meselesi yüzünden vurularak öldürülen iki kardeşin cenazesi, memleketleri Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi Demirbel köyünde toprağa verildi.

Veysel Akpınar (31) ve Mustafa Akpınar (40) kardeşlerin cenazesi, kara yolu ile memleketleri Demirbel köyündeki babaevine getirildi. Burada helallik alınan iki kardeş için Demirbel Köyü Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

İki kardeşin cenazesi namazın ardından köy mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi.

Şüpheli Hüseyin Arslan 12 Ocak Pazar günü, aralarında alacak meselesi olduğu ileri sürülen iki kardeşi ve Ramazan Küçük'ü tabancayla öldürmüş, daha sonra da kendini vurmuştu.

Kaynak: AA