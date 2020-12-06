Denizin ve güneşin tadını kuşlar çıkardı
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Denizin ve güneşin tadını kuşlar çıkardı

06.12.2020 14:33 | Son Güncelleme: 06.12.2020 15:55

Denizin ve güneşin tadını kuşlar çıkardı Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasında Güzelyalı sahili boş kaldı Bursa'da hafta sonları dolup taşan Mudanya Güzelyalı sahili sokağa çıkma kısıtlamasında kuşlara kaldı.

Denizin ve güneşin tadını kuşlar çıkardı

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasında Güzelyalı sahili boş kaldı

BURSA - Bursa'da hafta sonları dolup taşan Mudanya Güzelyalı sahili sokağa çıkma kısıtlamasında kuşlara kaldı.

Bursa'da özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanan Mudanya Güzelyalı sahili sokağa çıkma kısıtlamasında bomboş kaldı. Havanın, güneşin ve denizin temiz olmasının en çok tadını güvercin ve martılar çıkardı. Bazı vatandaşlar kapısının önünden güvercinlere yem atarken, denize yakın oturanlar ise martıları besledi.

Sokağa çıkma kısıtlaması pazartesi 05.00 itibari ile sona erecek.

Denizin ve güneşin tadını kuşlar çıkardı
Denizin ve güneşin tadını kuşlar çıkardı
Denizin ve güneşin tadını kuşlar çıkardı
Denizin ve güneşin tadını kuşlar çıkardı
Denizin ve güneşin tadını kuşlar çıkardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN AYDIN

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