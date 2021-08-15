DENİZE GİRME YASAĞININ OLMADIĞI ŞİLE SAHİLLERİNDE YOĞUNLUK YOK
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DENİZE GİRME YASAĞININ OLMADIĞI ŞİLE SAHİLLERİNDE YOĞUNLUK YOK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

(Havadan görüntülerle) DENİZE GİRME YASAĞININ OLMADIĞI ŞİLE SAHİLLERİNDE YOĞUNLUK YOKHaber - Kamera Rojda ALTINTAŞ - Ali AKSOYER - Nurcan KIRCALI - Mertcan ÖZTÜRK DENİZE girme yasağının olmadığı Şile Sahillerinin yoğun olmadığı görüldü.

(Havadan görüntülerle) DENİZE GİRME YASAĞININ OLMADIĞI ŞİLE SAHİLLERİNDE YOĞUNLUK YOK

Haber - Kamera Rojda ALTINTAŞ - Ali AKSOYER - Nurcan KIRCALI - Mertcan ÖZTÜRK

DENİZE girme yasağının olmadığı Şile Sahillerinin yoğun olmadığı görüldü. Şile Kaymakamlığı 8 Ağustos ile önceki haftalarda gün boyu ilçe sahillerinde yoğun dalga ve akıntı nedeniyle denize girmeyi yasaklamıştı. Yasağın olmadığı bugün ise Şile'de bulunan Uzunkum Plajı'nın yoğun olmadığı görüldü. Sahilde bulunan cankurtaranlar anons yaparak, kurallara uymaları konusunda vatandaşları uyardı.

YASAKLAR SEZONUN ERKEN BİTMESİNE NEDEN OLABİLİR

Şile Turizm Derneği Başkanı Emre Budur, yasakların turizmi etkilediğini belirterek, Dün itibariyle bütün yasaklarımız kalktı. Tabi yasakların verdiği bir etki var. Bu durum sezonun biraz daha erken bitmesine neden oluyor. Ama bundan sonraki süreçte havaların iyi olmasıyla, bunu çok çabuk atlatacağımıza inanıyorum. Güvenlik önlemleri alarak, sezonumuzu değerlendirmeye çalışacağız ifadelerini kullandı. Ailesiyle birlikte plaja gelen Nurcan Dilbay, Vallahi çok mutluyuz. Burası bizim hafta sonları kaçış yerimiz. Herhangi bir problem de yaşamıyoruz. Bugün gayet iyi ve çocuklar için de son derece eğlenceli aslında dedi.

BURASI KARADENİZ OLDUĞU İÇİN CANKURTARANLARIMIZ UYARIYORLAR

Özlem Gökalp vatandaşları kurallara uymaya davet ederek, Çocukluğumdan beri tüm yaz tatillerimi burada geçiriyorum. Her zaman sevdiğimiz ancak Karadeniz olduğu için dikkat edilmesi gereken bir yer burası. Burası Karadeniz olduğu için cankurtaranlarımız uyarıyorlar. Kurallara uyduğumuz takdirde herkesin sağlıklı bir tatil geçireceğine inanıyorum diye konuştu

DENİZE GİRME YASAĞININ OLMADIĞI ŞİLE SAHİLLERİNDE YOĞUNLUK YOK
DENİZE GİRME YASAĞININ OLMADIĞI ŞİLE SAHİLLERİNDE YOĞUNLUK YOK
DENİZE GİRME YASAĞININ OLMADIĞI ŞİLE SAHİLLERİNDE YOĞUNLUK YOK
DENİZE GİRME YASAĞININ OLMADIĞI ŞİLE SAHİLLERİNDE YOĞUNLUK YOK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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