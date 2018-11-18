Demirci'deki Tesislere Eski Belediye Başkanlarının İsimleri Verildi

Demirci ilçesinde, yıllar önceye ilçeye hizmet etmiş eski belediye başkanlarının isimleri yapılan yeni tesislere verildi.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk'un teklifi ile belediye meclisinde alınan karar ile yıllar önce ilçeye hizmet etmiş 3 merhum eski belediye başkanını ölümsüzleştirmek amacıyla ilçeye yeni yapılan yatırımlara isimlerinin verilmesine karar verildi.

Demirci açık pazar yerinde düzenlenen vefa programına, Belediye Başkanı Selami Selçuk, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ünlü, belediye meclis üyeleri, eski belediye başkanlarının aileleri katıldı.

Programda konuşan Başkan Selçuk, "Şehir insan gibi canlıdır. Şehir bir şekilde büyür gelişir ama burada en önemli faktör insandır. Bizim medeniyetimiz vefa medeniyetidir. Biz Demirci'mizin gelişmesinde, kültürünün oluşmasında önderlik yapmış değerli büyüklerimizi bazı tesislere adını vererek isimlerini yaşatmak istedik. Bizim çocukluğumuzda Hacı Mehmet pazarı vardı. Töreni yaptığımız pazar yeri çukurdu. Mehmet Örnek başkanımızın döneminde buranın dolgusuna başlanmış. Biz eski belediye başkanlarımızın hatıratı yaşasın istedik. Her tesiste belediye başkanımızın isimlerinin yer aldığı kitabeler bulunacak. Pazar yerine Mehmet Örnek başkanımızın adını, belediyemiz tarafından ilçemize yaptığımız kır düğün salonuna eski belediye başkanlarımızdan merhum Mustafa Orhun'un adını veriyoruz. Beyazıt Mahallesine yaptığımız parka da eski belediye başkanlarımızdan Memduh Çakmakoğlu'nun adını verdik. Ebediyete intikal eden belediye başkanlarımıza rahmet diliyorum." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Selçuk, törene katılan eski belediye başkanlarının ailelerine günün anısına teşekkür plaketi takdim etti.

Katılımcılar, daha sonra isimlerin verildiği tesislere ziyaretlerde bulundu.