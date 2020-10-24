Dede yadigarı 27 bin TL'lik tespih bulundu, sahibine teslim edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dede yadigarı 27 bin TL'lik tespih bulundu, sahibine teslim edildi

24.10.2020 12:46 | Son Güncelleme: 24.10.2020 13:02

Dede yadigarı 27 bin TL'lik tespih bulundu, sahibine teslim edildi Elazığ'da jandarma ekipleri bir şahsın çalınan dede yadigarı 27 bin TL'lik Osmanlı kehribarı tespihini buldu, şüpheliyi yakaladı.

Dede yadigarı 27 bin TL'lik tespih bulundu, sahibine teslim edildi

ELAZIĞ - Elazığ'da jandarma ekipleri bir şahsın çalınan dede yadigarı 27 bin TL'lik Osmanlı kehribarı tespihini buldu, şüpheliyi yakaladı. Bulunan tespih sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Kıraç Köyündeki bir bağ evinden piyasa değeri 27 bin TL olan Osmanlı kehribarı tespih çalındı. Hırsızlığı fark eden Doğukan Ateş. durumu İl Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Bölgeye giden Jandarma Suç Araştırma Timi dedektif gibi çalışarak şüpheli şahsın B.D. olduğunu belirledi. Belirlenen şüpheli düzenlenen baskında yakalandı, üzerinden de çaldığı tespit çıktı. Şüpheli gözaltına alınıp adliyeye sevk edil, tespih de jandarma tarafından sahibine teslim edildi.

Dede yadigarı tespihi teslim alan Doğukan Ateş "Bulunmasına dair hiç ümidim yoktu. Babadan yadigar deden kalma bir tespihti. Piyasa değeri 27 bin TL'ydi. Jandarma ekiplerine teşekkür ederim" dedi.

Dede yadigarı 27 bin TL'lik tespih bulundu, sahibine teslim edildi
Dede yadigarı 27 bin TL'lik tespih bulundu, sahibine teslim edildi
Dede yadigarı 27 bin TL'lik tespih bulundu, sahibine teslim edildi
Dede yadigarı 27 bin TL'lik tespih bulundu, sahibine teslim edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Bülent Turan İlham Aliyev Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Sevim Emre Cem Yılmaz Türkan Şoray Birkan Sokullu
Spor Eddie Newton Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Denizli Türk Lirası Galatasaray Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dede yadigarı 27 bin TL'lik tespih bulundu, sahibine teslim edildi - Elazığ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.10.2020 13:47:02. #1.14#
title