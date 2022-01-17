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Davide Biraschi, Fatih Karagümrük'te

Davide Biraschi, Fatih Karagümrük'te
AA / Süha Gür - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, İtalyan oyuncu Davide Biraschi'yi kadrosuna kattı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, İtalyan oyuncu Davide Biraschi'yi kadrosuna kattı.

Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 27 yaşındaki savunma oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'dan kiralanan Biraschi, bu sezon ligde 14, İtalya Kupası'nda da 2 olmak üzere toplam 16 maçta forma giydi.

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AA / Süha Gür - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, İtalyan, Medya, Spor, Haber

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