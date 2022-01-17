Davide Biraschi, Fatih Karagümrük'te
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, İtalyan oyuncu Davide Biraschi'yi kadrosuna kattı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, İtalyan oyuncu Davide Biraschi'yi kadrosuna kattı.
Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 27 yaşındaki savunma oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.
İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'dan kiralanan Biraschi, bu sezon ligde 14, İtalya Kupası'nda da 2 olmak üzere toplam 16 maçta forma giydi.
AA / Süha Gür - Spor Haberleri