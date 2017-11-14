Danimarka Irak'taki Asker Sayısını Artıracak

Danimarka hükümeti, Irak'ta görev yapan asker sayısını artırma kararı aldı.



Hükümetten yapılan açıklamada, Irak'ta görev yapmak üzere 30 asker ile 12 sağlık personeli gönderilmesine karar verildiği belirtildi.



Danimarka'nın Irak'ta 150 askeri bulunuyordu.



Danimarkalı askerlerin Irak ordusunun eğitiminde görev alacağı, sağlık personelinin ise Al-Asad Üssü'nde görev yapacağı belirtildi.



Kararın parlamentoda da onaylanması gerekiyor.