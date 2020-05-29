"Daha Yaşanabilir Turizm Şehri Trabzon" çalışması yayımlandı
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"Daha Yaşanabilir Turizm Şehri Trabzon" çalışması yayımlandı

Trabzon Sanayici İş İnsanları Derneği (TSİAD) tarafından hazırlanan "Daha Yaşanabilir Turizm Şehri Trabzon" çalışmasının sonuç raporu yayımlandı.

29.05.2020 16:07 | Son Güncelleme: 29.05.2020 16:07

Trabzon Sanayici İş İnsanları Derneği (TSİAD) tarafından hazırlanan "Daha Yaşanabilir Turizm Şehri Trabzon" çalışmasının sonuç raporu yayımlandı.

TSİAD Başkanı Sırrı Eren, yaptığı yazılı açıklamada, dernek üyelerinin anketlere verdiği cevaplar üzerine geliştirilen "Daha Yaşanabilir Turizm Şehri Trabzon" çalışmasının sonuç raporu hakkında bilgi verdi.

Dernek olarak 2014 yılında turizmde yapılması gerekenler ile ilgili bir çalışma yayımladıklarını hatırlatan Eren, "Geçen altı yıllık süreçte şehrimizde Valiliğimiz ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz öncülüğünde turizm adına önemli çalışmalara imza atılmış, pek çok noktada olumlu gelişmeler yaşanmıştır. Özellikle Körfez ülkelerinden gelen turist sayısındaki artış ile birlikte şehrimiz önemli bir turizm şehrine dönüşmüş, zaman içerisinde yatak kapasitesi yükselmiş, bu sektörden ticari kazanım sağlayan kişi sayısı oldukça artmıştır." ifadelerini kullandı.

Eren, dünya genelinde görülen koronavirüs salgınının, eldeki tüm verileri değiştirdiği gibi kendilerini de uzun vadeli değerlendirmelerden ziyade kısa ve orta vadeli bir turizm çalışması açıklamaya yönlendirdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Elbette ki bir turizm şehrinden bahsedebilmek için öncelikle bu sektörün paydaşlarını salgın sonrası ayakta tutabilmek gerekmektedir. Bu sebeple turizm sektörünü ayakta tutacak destek beklentilerimize ve çözüm önerilerimize de çalışmamızın içerisinde yer verdik. Corona salgını sebebi ile kapanan turizm işletmelerinin sorunlarının çözümü amacıyla turizm sektöründeki otellerin bir yıl geri ödemesiz olmak şartıyla düşük faizli kredilerle desteklenmesi, sektördeki tüm otellerin ve tamamen kapatmak zorunda kalan kafe, restoran ve masa hizmeti veren hizmet noktalarının elektrik ve doğalgaz faturalarının açıldıktan 3 ay sonra 12 ay yapılandırılma ile tahsil edilmeye başlanması, seyahat acentelerinin ödediği kiralardan kira stopajı alınmaması, araç kuralama firmalarından motorlu taşıtlar vergisinin 2020 yılı için alınmaması, otellere hijyen standartları için sertifikasyon mecburiyeti getirilmesi fakat bu şartları karşılama adına doğacak maliyet için yatak sayılarına göre otellere hibe desteği verilmesi, şirketlerin döviz getirici hizmetler kapsamında olması sebebiyle Eximbank kredi kullanımlarının kolaylaştırılması ve sonuçlandırılması, pandemi sürecinin kolay ve az hasarla atlatılması için Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın kaynaklarının bölgesel kullanıma açılması, bu yıl için ajans payının alınmaması, turizm sektörünün uluslararası rekabet gücünün korunması adına havayolu ile ülkemize turist getiren seyahat acentelerine sağlanmış olan tarifeli ve tarifesiz uçuşlara desteğin, Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerini azaltma adına bu yıl da uygulanması, seyahat acentelerine ve turizmi geliştirici faaliyetlerle iştigal edenlere araç alımlarında ÖTV indirimi sağlanması sektörün bu salgını olabildiğince az zararla atlatması adına önerilerimiz arasındadır."

Eren, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu önderliğinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün koordinesinde, hem çözüme ulaştırılan sorunların sivil toplum kuruluşları ile paylaşılacağı hem de sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin ilgili kurumlara iletilmesine fırsat verecek, aksama olmaksızın düzenli aralıklarla toplanacak, sivil toplum ağırlıklı, geniş katılımlı bir meclis taleplerini dile getirdi.

Bölge insanının sağlık turizmi, gastronomi turizmi gibi alternatif turizm şekillerinde bilinçlenmesi gerektiğini de vurgulayan Eren, şunları kaydetti:

"Şehrimizde devlet destekleriyle Teknofest ve benzeri devlet organizasyonları ve bölgesel toplantılar düzenlenmelidir. İlimizdeki tesislerin spor amaçlı kullanım dışında kültürel etkinliklerde de kullanılması, Avrupa Gençlik Olimpiyat Festivali (EYOF) gibi uluslararası organizasyon ve turnuvaların şehre kazandırılması adına şehir dinamiklerinin ortak hareket ederek yabancı ülkelerde lobi faaliyetleri yürütmesi sağlanmalıdır. Uluslararası Sanat Günleri, Karadeniz Tiyatro Festivali gibi gelenekselleşmiş uluslararası organizasyonların sayısının artması adına mücadele verilmesi gerekmektedir. Ana hatlarıyla özetlemeye çalıştığımız turizm çalışmamızın detaylarına derneğimiz web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir. Şehrimiz turizminin gelişmesi adına yapmış olduğumuz bu çalışmaya katkı veren çok değerli üyelerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Turizmin ulaştığı noktada çok değerli emekleri olan önceki dönem valilerimizden Recep Kızılcık'ı rahmetle anıyor, başta sayın Valimiz İsmail Ustaoğlu olmak üzere tüm paydaşlara teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Turizmi kısa vadeli geçim kaynağı gibi görmemeli çok yönlü değerlendirerek, gelecek nesillere bırakılacak değerli bir miras olarak algılamalıyız."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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