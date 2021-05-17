"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tır"ı Bilecik'te ziyarete açılacak

Türkiye'nin gelecek vizyonuna katkıda bulunma amacıyla başlatılan proje kapsamında dijital ve teknolojik deneyim ve uygulama alanlarıyla donatılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, 18-21 Mayıs tarihlerinde Bilecik'te izlenime sunulacak.

Türkiye'nin gelecek vizyonuna katkıda bulunma amacıyla başlatılan proje kapsamında dijital ve teknolojik deneyim ve uygulama alanlarıyla donatılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, 18-21 Mayıs tarihlerinde Bilecik'te izlenime sunulacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 4 gün süresince kentte olacak dijital tırın, 12.00-20.00 saatleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda ziyarete açık olacağı belirtildi.

Tırda, ziyaretler esnasında salgın tedbirlerinin uygulanacağı kaydedilen açıklamada, ziyaretçilerin tek tek alınacağı ve girişte maske dağıtılacağı duyuruldu.

Dijital tırın özellikleri hakkında bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurulduğunda 40 metrekarelik bir iç alan hacmine sahip olan dijital tırda ziyaretçileri üç boyutlu görünüme sahip, yüksek teknoloji unsurlarıyla oluşturulmuş bilgi akışını aktaran holografik sunucu karşılıyor. Dijital tırın içinde 'Harekete Duyarlı Ekran', 3 Boyutlu Sanal Kutu, Yeşil Perde ve Sihirli Ayna deneyim alanları bulunuyor. Özel olarak üretilen Harekete Duyarlı Ekran, ileri teknoloji hareket algılama sistemleri sayesinde yanından geçen veya karşısında duran ziyaretçinin hareketlerini animasyon olarak yansıtıyor. Bu alanda ziyaretçilere Türkiye'nin milli gururu 'İnsansız Hava Aracı' ile bir uçuş deneyimi imkanı sağlanıyor.

Yeşil Perde Deneyimi, ileri teknoloji veri işleme olanakları sayesinde özel bir materyal önünde fotoğrafı çekilen ziyaretçiyi daha önce belirlenmiş bir ortamdaymış gibi gösteriyor. Oluşturulan görselin çıktısı ziyaretçiye hemen elden teslim edilebilirken e-posta olarak da gönderilebiliyor. Bu alanda ayrıca ziyaretçilere yapılan uçuş deneyiminden elde ettiği başarıyı gösteren bir dijital sertifika oluşturuluyor. 3 Boyutlu Sanal Kutu deneyim alanı ise izleyicilere herhangi bir yapıya bağlantısı bulunmadan havada asılı görünüm sağlarken, ileri teknolojiyle havada holografik oluşturularak gerçeküstü izlenim sunuyor. Bu alanda ayrıca altıncı nesil ultra deniz sondaj gemimiz olan Fatih sondaj gemisinin hologram şovu gösteriliyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever