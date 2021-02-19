Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Shaobin ile görüştü Açıklaması
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Shaobin ile görüştü Açıklaması

19.02.2021 19:19 | Son Güncelleme: 19.02.2021 19:22
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Shaobin ile görüştü Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin ile bir araya geldi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmeye ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Sayın Liu Shaobin ile İletişim Başkanlığımızda bir araya geldik. Sayın Cumhurbaşkanımızın Çinli mevkidaşına yönelik mesajlarını Sayın Shaobin'e ilettik, Kovid-19 aşısı konusundaki iş birliğimiz başta olmak üzere ikili ilişkilerimizi ele aldık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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