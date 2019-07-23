Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye ekonomisi, ABD ile Çin arasında yaşanan belirsizlikler,...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye ekonomisi, ABD ile Çin arasında yaşanan belirsizlikler, Brexit belirsizliği, İran'a uygulanan finansal ve ticari yaptırımlar ile küresel ekonomideki istikrarsız toparlanmanın gölgesinde, emin adımlarla ihracatını artırmaya ve dış ticaretini...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye ekonomisi, ABD ile Çin arasında yaşanan belirsizlikler, Brexit belirsizliği, İran'a uygulanan finansal ve ticari yaptırımlar ile küresel ekonomideki istikrarsız toparlanmanın gölgesinde, emin adımlarla ihracatını artırmaya ve dış ticaretini güçlendirmeye devam etmektedir."
Kaynak: AA
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11:29 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye ekonomisi, ABD ile Çin arasında yaşanan belirsizlikler,...