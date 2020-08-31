Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Avrupa Şampiyonu genç voleybolcular için tebrik mesajı Açıklaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 Avrupa Genç Kızlar Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon olan 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 Avrupa Genç Kızlar Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon olan 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı. Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "2020 Avrupa Genç Kızlar Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek zafere ulaşan Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'mızı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı. Kaynak: AA