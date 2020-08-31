Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Avrupa Şampiyonu genç voleybolcular için tebrik mesajı Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Avrupa Şampiyonu genç voleybolcular için tebrik mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 Avrupa Genç Kızlar Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon olan 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Avrupa Şampiyonu genç voleybolcular için tebrik mesajı Açıklaması
31.08.2020 00:07 | Son Güncelleme: 31.08.2020 00:07

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 Avrupa Genç Kızlar Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon olan 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "2020 Avrupa Genç Kızlar Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek zafere ulaşan Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'mızı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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