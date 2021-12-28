Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizdeki üst düzey yetkinliklere sahip bilim insanlarımıza destek olmak hepimizin boynunun borcudur."
AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizdeki üst düzey yetkinliklere sahip bilim insanlarımıza destek olmak hepimizin boynunun borcudur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizdeki üst düzey yetkinliklere sahip bilim insanlarımıza destek olmak hepimizin boynunun borcudur."
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmektir. Üstelik bu hedefe ulaşmaya hiç olmadığımız kadar yakınız."
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bilimi, anaokulu çağından başlayarak tüm insanlarımızın gündeminde ön sıraya çıkartmamız şarttır.
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Soruşturma açılması gereken kişi Süleyman Soylu'dur
AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri
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