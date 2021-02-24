Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin birliğine, beraberliğine kasteden alçaklara, döktükleri her damla kanın hesabını misliyle soruyoruz."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin birliğine, beraberliğine kasteden alçaklara, döktükleri her damla kanın hesabını misliyle soruyoruz."

24.02.2021 14:19 | Son Güncelleme: 24.02.2021 14:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin birliğine, beraberliğine kasteden alçaklara, döktükleri her damla kanın hesabını misliyle soruyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin birliğine, beraberliğine kasteden alçaklara, döktükleri her damla kanın hesabını misliyle soruyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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