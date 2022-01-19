Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kredi Garanti Fonu desteğiyle, istihdamı koruma ve geliştirme öncelikli işletme ve yatırım kredileri vermeye yönelik paketin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kredi Garanti Fonu desteğiyle, istihdamı koruma ve geliştirme öncelikli işletme ve yatırım kredileri vermeye yönelik paketin hazırlığı bitmek üzere."