Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir depremine ilişkin paylaşımda bulundu Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir depremine ilişkin paylaşımda bulundu Açıklaması

30.10.2020 15:45 | Son Güncelleme: 30.10.2020 15:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir depremine ilişkin paylaşımda bulundu Açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ege Denizi'nin Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ege Denizi'nin Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan

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