Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ferhat Abdi Şahin'in nasıl bir terörist olduğunu belgeleriyle ifade...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ferhat Abdi Şahin'in nasıl bir terörist olduğunu belgeleriyle ifade...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda ABD ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu.

12.11.2019 11:02 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:06

Cumhurbaşkanı 'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'nda ABD ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu. (2)

Erdoğan: "(ABD ziyareti) Ferhat Abdi Şahin'in bir terörist olduğunu, böyle bir teröristle görüşmelerinin yanlış olduğunu belgeleriyle ifade edeceğiz."

Kaynak: AA

Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ferhat Abdi Şahin'in nasıl bir terörist olduğunu belgeleriyle ifade...
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