Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ferhat Abdi Şahin'in nasıl bir terörist olduğunu belgeleriyle ifade...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda ABD ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu.
12.11.2019 11:02 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:06
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda ABD ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu. (2)
Erdoğan: "(ABD ziyareti) Ferhat Abdi Şahin'in bir terörist olduğunu, böyle bir teröristle görüşmelerinin yanlış olduğunu belgeleriyle ifade edeceğiz."
Kaynak: AA
Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ferhat Abdi Şahin'in nasıl bir terörist olduğunu belgeleriyle ifade...