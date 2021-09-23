Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Diyanet İşleri Başkanı'mızı asla yalnız bırakmayız. Bu makama hakaret edenler, bu ülkede dinini, diyanetini bilenlere hakaret... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyanet İşleri Başkanı'mızı asla yalnız bırakmayız. Bu makama hakaret edenler, bu ülkede dinini, diyanetini bilenlere hakaret...

AA / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyanet İşleri Başkanı'mızı asla yalnız bırakmayız. Bu makama hakaret edenler, bu ülkede dinini, diyanetini bilenlere hakaret etmiş olurlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyanet İşleri Başkanı'mızı asla yalnız bırakmayız. Bu makama hakaret edenler, bu ülkede dinini, diyanetini bilenlere hakaret etmiş olurlar."

AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de gazetecilerin sorularını yanıtladı: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de gazetecilerin sorularını yanıtladı: (1)
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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Diyanet İşleri Başkanı'mızı asla yalnız bırakmayız. Bu makama hakaret edenler, bu ülkede dinini, diyanetini bilenlere hakaret... - Haberler
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