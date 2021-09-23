Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyanet İşleri Başkanı'mızı asla yalnız bırakmayız. Bu makama hakaret edenler, bu ülkede dinini, diyanetini bilenlere hakaret...
AA / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyanet İşleri Başkanı'mızı asla yalnız bırakmayız. Bu makama hakaret edenler, bu ülkede dinini, diyanetini bilenlere hakaret etmiş olurlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyanet İşleri Başkanı'mızı asla yalnız bırakmayız. Bu makama hakaret edenler, bu ülkede dinini, diyanetini bilenlere hakaret etmiş olurlar."
AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri