Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha adil bir dünyanın mümkün olduğu inancıyla nerede bir mazlum ve mağdur varsa, ayrım yapmadan, yardım elimizi uzatıyoruz."
AA / Berk Özkan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha adil bir dünyanın mümkün olduğu inancıyla nerede bir mazlum ve mağdur varsa, ayrım yapmadan, yardım elimizi uzatıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha adil bir dünyanın mümkün olduğu inancıyla nerede bir mazlum ve mağdur varsa, ayrım yapmadan, yardım elimizi uzatıyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İSİPAB 16. Konferansı Açılış Oturumu'nda konuştu: (2)
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AA / Berk Özkan - Son Dakika Haberleri
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