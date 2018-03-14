Cumhurbaşkanı Erdoğan: "3486 Terörist Etkisiz Hale Getirildi"
- 14 Mart Tıp Bayramı Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve beraberindeki sağlık...
- 14 Mart Tıp Bayramı
Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve beraberindeki sağlık çalışanlarını kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulün ardından sağlık çalışanlarına hitaben bir konuşma yaptı.