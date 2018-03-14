Cumhurbaşkanı Erdoğan: "3486 Terörist Etkisiz Hale Getirildi"

- 14 Mart Tıp Bayramı

Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve beraberindeki sağlık çalışanlarını kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulün ardından sağlık çalışanlarına hitaben bir konuşma yaptı.