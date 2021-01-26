Çukur hayranlarını üzen gelişme!
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Çukur hayranlarını üzen gelişme!

26.01.2021 11:46 | Son Güncelleme: 26.01.2021 11:51
Çukur hayranlarını üzen gelişme!

Çukur'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. İrem Sak'ın ayrılığının ardından Koçovalıların en büyük düşmanı Çağatay Erdenet karakterine hayat veren Nejat İşler diziden ayrıldı. İşte ayrıntılar...

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisinde bir ayrılık daha yaşandı. Final sezonu işlenen Çukur'da Çağatay karakterini canlandıran Nejat İşler Çukur'dan ayrıldı.

BOMBALI TUZAK KURULDU

Çukur dizisine Cengiz Erdenet'in büyük oğlu olarak giren Çağatay Erdenet, Çukur'a ve Koçovalılara yaptıklarının bedeli son bölümde ödedi. Bütün Çukur'u bombalarla, mayınlarla kaplayan ve birçok kişiye zarar veren Çağatay Erdenet'e bombalı bir tuzak kuruldu. Çağatay mayının patlamasıyla öldü ve Nejat İşler diziye veda etti.

RESMİ HESAPTAN VEDA MESAJI GELDİ

Çukur'un resmi sosyal medya hesabından da Nejat İşler'e veda paylaşımı yapıldı. Paylaşımda "Bir şeyi unuttun Çağatay "Koçovalılar asla unutmaz." Cengiz, Arık ve Ogeday'a selam söyle. Güle güle Çağatay. Teşekkürler Nejat İşler." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Snob Magazin

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