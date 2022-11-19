Uğur Dündar maç biter bitmez Kuntz'a ateş püskürdü! Nejat İşler de olaya dahil oldu

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, A Milli Futbol Takımı'nın hocası Kuntz'a kadro tercihinden ötürü çok sert sözlerle yüklendi. Uğur Dündar, Altay Bayındır'ın yedek bırakılmasının adaletsizlik olduğunu söyledi. Ünlü sanatçı Nejat İşler de Uğur Dündar'ın gönderisine yorum bırakınca sosyal medya hareketlendi.

Stefan Kuntz'un A Milli Takım'ın kalesindeki tercihine Uğur Dündar'dan sert yorum geldi. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım büyük ses getirdi.

"ADALETSİZ BİR YAKLAŞIM"

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar maç biter bitmez, "Kuntz'un Fenerbahçe'nin sürekli oynayan kaptanı Altay'ı kenarda oturtup, Rennes'in yedek kalecisi Doğan'ı oynatması hem adaletsiz hem de yanlış bir yaklaşım. Doğan'ın yediği gol de tercihinin ne kadar yanlış olduğunu gösterdi!" paylaşımı yaptı.

NEJAT İŞLER'DEN OLAY YORUM

Koyu Fenerbahçe taraftarı olan ünlü sanatçı Nejat İşler, Uğur Dündar'ın paylaşımına yaptığı yorum dikkat çekti. İşler, "Yapma Uğur abi. Çocuk şahane oynadı" yorumunu bıraktı. Dündar da ağlayan göz emojisi kullanarak, "Haklısın kardeşim" yanıtını verdi.

"SONUNA KADAR SAVUNURUM"

Uğur Dündar yaşananların ardından bir paylaşım daha yaptı. Dündar, "Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı olarak tek başıma bile kalsam, milli forma giydirilirken adaletsizliğe uğrayan futbolcularımızı sonuna kadar savunurum. Biz ayrıcalık değil, adalet istiyoruz..." paylaşımıyla kendisine sert yorum gönderenlere cevap verdi.