Nejat İşler, Galatasaraylıları çıldırttı! Fenerbahçe üzerinden verdiği örneğe tepkiler çığ gibi

Galatasaray, Başkan Burak Elmas ve yönetiminin idari yönden ibra edilmemesi sonrası yeniden seçime gidiyor. Bu konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ünlü oyuncu Nejat İşler'e sarı-kırmızılı taraftarlardan tepki yağdı.

"SAPLA SAMANI KARIŞTIRMAYIN"

Nejat İşler yaptığı paylaşımda, "6 ay önce birini başkan yapıp, 6 ay sonra göndermeye demokrasi değil, kaos denir. Fenerbahçeliler görev almayı da görev bırakmayı da bilirler ve Fenerbahçe başkanları kravatlı değil atkılıdır. Sapla samanı karıştırmayın." ifadelerini kullandı. Bu sözler karşısında çılgına dönen Galatasaray taraftarı, İşler'in paylaşımına tepki dolu yorumlarda bulundu.