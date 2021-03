Critics Choice Awards 2021'de en iyiler

En iyi yardımcı erkek oyuncu: Daniel Kaluuya, "Judas and the Black Messiah"En iyi yardımcı kadın oyuncu: Maria Bakalova, "Borat Subsequent Moviefilm" Drama dizisinde en iyi yardımcı kadın oyuncu: Gillian Anderson, "The Crown"Drama dizisinde en iyi yardımcı erkek oyuncu: Michael K.

En iyi yardımcı erkek oyuncu: Daniel Kaluuya, "Judas and the Black Messiah"

En iyi yardımcı kadın oyuncu: Maria Bakalova, "Borat Subsequent Moviefilm" Drama dizisinde en iyi yardımcı kadın oyuncu: Gillian Anderson, "The Crown"

Drama dizisinde en iyi yardımcı erkek oyuncu: Michael K. Williams, "Lovecraft Country"

TV filmi en iyi yardımcı erkek oyuncu: Donald Sutherland

TV filmi en iyi yardımcı kadın oyuncu: Uzo Aduba, "Mrs. America"

En iyi genç erkek oyuncu: Alan S. Kim, "Minari"

Drama TV dizisi dalında en iyi erkek oyuncu: Josh O'Connor, "The Crown"

Drama TV dizisi dalında en iyi kadın oyuncu: Emma Corrin – "The Crown"

Kısa dizi en iyi kadın oyuncu: Anya Taylor-Joy – "The Queen's Gambit" Kısa dizi en iyi erkek oyuncu: "Small Axe"

En iyi komedi: "Palm Springs" En iyi komedi özel ödülü: "Jerry Seinfeld: 23 Hours to Kill" ve "Michelle Buteau: Welcome to Buteaupia" En iyi ekip: "The Trial of the Chicago 7"

Komedi dizisi en iyi yardımcı erkek oyuncu: Daniel Levy, "Schitt's Creek" Komedi dizisi en iyi yardımcı kadın oyuncu: Hannah Waddingham – "Ted Lasso"

Komedi dizisi en iyi erkek oyuncu: Jason Sudeikis, "Ted Lasso" Komedi dizisi en iyi kadın oyuncu: Catherine O'Hara, "Schitt's Creek" En iyi komedi dizisi: "Ted Lasso" En iyi drama dizisi: "The Crown" En iyi TV filmi: "Hamilton"

Sinema en iyi yönetmen: Chloé Zhao, "Nomadland" Sinema en iyi görüntü: "Nomadland" Joshua James Richards

Sinema en iyi erkek oyuncu: Chadwick Boseman, "Ma Rainey's Black Bottom" Sinema en iyi kadın oyuncu: Carey Mulligan, "Promising Young Woman" En iyi film: "Nomadland"

Kaynak: Hürriyet