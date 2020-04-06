Covid-19 kurallarına uymayanlara ceza yağdı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Covid-19 kurallarına uymayanlara ceza yağdı - Haber
Edirne İl Jandarma Komutanlığı, Koronavirüs, 3. Sayfa

Covid-19 kurallarına uymayanlara ceza yağdı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yetkisi ve izni olmadığı halde internet üzerinden dezenfektan satışı yapan bir iş yerine operasyon düzenledi.

06.04.2020 16:22 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:22
Covid-19 kurallarına uymayanlara ceza yağdı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yetkisi ve izni olmadığı halde internet üzerinden dezenfektan satışı yapan bir iş yerine operasyon düzenledi. Ayrıca ekipler, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeler ile getirilen yasaklama ve kısıtlama kurallarına uymayan 2 iş yeri ve 17 şahsa idari para cezası uyguladı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde Covid-19 (Korona virüs) salgını ile mücadele kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeler ile getirilen yasaklama ve kısıtlama kurallarına uymayan 2 iş yeri ve 17 şahsa toplam 25 bin 186 TL idari para cezası uyguladı.

75 bin TL değerinde kimyasal dezenfektan ham maddesi ele geçirildi

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde yetkisi ve izni olmadığı halde internet üzerinden dezenfektan satışı yaptığı tespit edilen bir iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda piyasa değeri 75 bin TL olan 29 bin 550 gram toz katkısız kimyasal şekilde dezenfektan ham maddesi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olayla ilgili bir kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım Haber
İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım
86 yaşında koronayı yenip herkese umut olan Resmiye teyzeden kötü haber Haber
86 yaşında koronayı yenip herkese umut olan Resmiye teyzeden kötü haber
Bakanlık tarafından bir kamu kuruluşuna daha maskesiz girmek yasaklandı Haber
Bakanlık tarafından bir kamu kuruluşuna daha maskesiz girmek yasaklandı
14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim Haber
14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim
Salgın ne zaman bitecek? Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz yanıtladı Haber
Salgın ne zaman bitecek? Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz yanıtladı
Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz Haber
Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz
Soylu'dan 'maaş kesintisi' iddialarına yanıt: Ben buna karışmam, hiçbir polis imzalamak zorunda değil
Soylu'dan "maaş kesintisi" iddialarına yanıt: Ben buna karışmam, hiçbir polis imzalamak zorunda değil
İzin kuyruğunu yardım kuyruğu sanıp kalabalığa dahil oldular
İzin kuyruğunu yardım kuyruğu sanıp kalabalığa dahil oldular
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 'Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı?" sorusuna yanıt...
Zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan amca hastaneye kaldırıldı
Zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan amca hastaneye kaldırıldı
Florida'da 18 saat süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı
Florida'da 18 saat süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin
Bağcılar'da 4 bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Bağcılar'da 4 bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Ronaldinho hapishaneden ailesine videolu mesaj gönderdi
Ronaldinho hapishaneden ailesine videolu mesaj gönderdi
95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı
95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı
Meclis Başkanı Mustafa Şentop: TBMM'de şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası tespit edildi
Meclis Başkanı Mustafa Şentop: TBMM'de şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası tespit edildi
Son Dakika: İBB 374 milyon lira olan sosyal yardım miktarını 775 milyon liraya çıkardı
Son Dakika: İBB 374 milyon lira olan sosyal yardım miktarını 775 milyon liraya çıkardı
Koronavirüsle mücadele eden Hindistan'da, tren vagonları hastaneye çevrildi
Koronavirüsle mücadele eden Hindistan'da, tren vagonları hastaneye çevrildi
Kısa yoldan köşeyi dönmek için koronavirüsle mücadeleyi fırsata çevirdiler
Kısa yoldan köşeyi dönmek için koronavirüsle mücadeleyi fırsata çevirdiler
Ünlü milyarder iş insanı Sergio Rossi koronavirüsten hayatını kaybetti
Ünlü milyarder iş insanı Sergio Rossi koronavirüsten hayatını kaybetti
Belediye'nin seyyar konseri, karantinadaki vatandaşlara keyifli anlar yaşattı
Belediye'nin seyyar konseri, karantinadaki vatandaşlara keyifli anlar yaşattı
Milyonlarca emeklinin ikramiye ödemeleri yarından itibaren hesaplara yatacak
Milyonlarca emeklinin ikramiye ödemeleri yarından itibaren hesaplara yatacak
Son Dakika: Üniversite öğrencilerinin Nisan ayı burs ve kredi ödemeleri yatırılmaya başlandı
Son Dakika: Üniversite öğrencilerinin Nisan ayı burs ve kredi ödemeleri yatırılmaya başlandı
Haftalık burç yorumları 6 - 12 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 6 - 12 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
İngiltere'nin en kalabalık ailesi 22. çocuğuna kavuştu
İngiltere'nin en kalabalık ailesi 22. çocuğuna kavuştu
Uzmanlar, 'Koronavirüs havadan bulaşıyor' iddiasını yalanladı: Kanıt yok
Uzmanlar, "Koronavirüs havadan bulaşıyor" iddiasını yalanladı: Kanıt yok
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Müge Anlı ile Tatlı Sert programının çekimlerine ara verildi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Müge Anlı ile Tatlı Sert programının çekimlerine ara verildi
İstanbul'da toplu taşıma kullanımı ilk kez yüzde 90'ı aşan azalış gösterdi
İstanbul'da toplu taşıma kullanımı ilk kez yüzde 90'ı aşan azalış gösterdi
Fütüristler cevapladı: Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor?
Fütüristler cevapladı: Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor?
Son Dakika: Benzine 15 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 15 kuruş zam geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fahrettin Koca Abdulhamit Gül Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Esra Balamir Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Neymar Falcao Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Nisan Polis Wuhan Milli
Şu an buradasınız: Covid-19 kurallarına uymayanlara ceza yağdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2020 17:51:24. #1.14#
title