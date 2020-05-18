Çorum Valisi Çiftçi'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
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Çorum Valisi Çiftçi'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çorum Valisi Çiftçi'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
18.05.2020 16:02 | Son Güncelleme: 18.05.2020 16:02

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çiftçi, mesajında, Türk milletinin hürriyet ve istikbaline göz diken düşmanlara karşı, 101 yıl önce Gazi Paşa'nın liderliğinde büyük bir mücadele başlatıldığını, 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlatılan Milli Mücadele sonucunda önce Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığını ardından Türkiye Cumhuriyetinin kurulduğunu anımsattı.

"Büyük bir minnetle yad ettiğimiz şehitlerimizin mübarek kanlarıyla sulanan aziz vatanımızın bağımsızlığı için başlatılan mücadelede, milletimizin her ferdi büyük bir fedakarlıkla sorumluluk üstlenmiş ve hürriyet uğruna, bayrak uğruna, mukaddesat uğruna canlarını vererek bizlere, vatandaşı olmaktan iftihar ettiğimiz büyük bir devleti miras bırakmışlardır." ifadelerini kullanan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Tarih boyunca insanlığın gelişimine, huzur ve mutluluğuna katkıda bulunmaya gayret eden necip milletimizin, istiklal ve istikbali için Samsun'dan başlatılan mücadelenin gayesini gençlerimiz, her zaman en iyi şekilde anlamışlardır. Yarınlar gençlerimizle daha güzel olacak, devletimiz, dünya devletleri arasındaki hak ettiği yeri, gençlerimizin azim ve gayretiyle mutlaka alacaktır. 19 Mayıs, sadece tarihten bir gün olarak görülmemelidir. Hürriyet ve bağımsızlığı şiar edinmiş bir milletin, emperyalizme boyun eğmeden, kendi milli ve manevi kimliğini yaşatma mücadelesinin bir tezahürü olarak değerlendirilmelidir."

Gençliğin, Türk milletinin en dinamik, en kıymetli gücü olduğunu, kendi ruh köklerine bağlı vatan, millet, ezan, bayrak, mukaddesat sevgisi ile yetişen gençlerin, ecdadından devraldığı mirası, aklın ve ilmin rehberliğinde büyük bir gurur ve fedakarlık duygusuyla yarınlara taşıyacaklarını aktaran Çiftçi, "'Bütün ümidim gençliktedir.' diyen Mustafa Kemal Atatürk de bu gerçeğe işaret etmiştir. Bu inanç ve düşüncelerle, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. İstiklalimiz için kendilerini milletimize vakfeden, topraklarımızın vatan olması için canıyla, kanıyla mücadele eden bütün devlet büyüklerimizi, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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