Çorum'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
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Çorum'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

22.12.2020 22:45 | Son Güncelleme: 22.12.2020 22:48
Çorum'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Çorum'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı, olaya karışan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Çorum'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı, olaya karışan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Birlikte alkol aldıkları iddia edilen Emre Tercan ile arkadaşları V.B. ve B.M, alışveriş yapmak için Bahçelievler Mahallesi'nde K.D'ye ait börekçi dükkanına gitti.

Burada Tercan ve arkadaşları ile iş yerinin kasasındaki C.Ç. arasında, iddiaya göre argo konuştukları gerekçesiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.D, Tercan ve arkadaşlarını iş yerinden kovdu.

Uzaklaştıktan bir müddet sonra iş yerine geri dönen bu kişilerden B.M'nin yanında getirdiği silahla ateş ederek iş yeri sahibi K.D. ve yeğeni C.Ç'yi yaraladığı, bu sırada iş yerinde bulunan S.G'nin de yanındaki tüfekle ateş ederek Tercan'ı sırtından vurduğu iddia edildi.

Yere düşen Tercan'ın S.G, K.D. ve C.Ç. tarafından tüfeğin dipçiği ve tekmelerle başından darbedildiği de öne sürüldü.

Sırtına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Tercan, kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, yaralı K.D. ve C.Ç'yi gözaltına aldı. İki yaralı polis gözetiminde Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Kaçan diğer zanlılar B.M, V.B. ve S.G. de çeşitli adreslerde gözaltına alındı.

5 zanlı, hastane ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı.

Zanlılardan B.M. ve S.G, mahkemece "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklandı. Diğer zanlılar V.B, K.D. ve C.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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