Çorum'da 80 bin sahte sigara bandrolü ele geçirildi - Haberler
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Çorum'da 80 bin sahte sigara bandrolü ele geçirildi

Çorum'da 80 bin sahte sigara bandrolü ele geçirildi
AA / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Çorum'un Osmancık ilçesinde jandarma ekiplerince 80 bin sahte sigara bandrolü, 225 kilogram kıyılmış tütün, 7 bin 400 boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

ÇORUM (AA) - Çorum'un Osmancık ilçesinde jandarma ekiplerince 80 bin sahte sigara bandrolü, 225 kilogram kıyılmış tütün, 7 bin 400 boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında Osmancık ilçesinde kaçak sigara ticareti yaptığı tespit edilen zanlıya ait eve operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada 80 bin sahte bandrol, 225 kilogram kıyılmış tütün, 7 bin 400 boş makaron, tütün paketleme ve paketlere bandrol yapıştırmak amacıyla kullanılan saç maşası ele geçirildi.

???????Zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

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Jandarma, Osmancık, Sigara, Çorum, Güncel, Haber

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